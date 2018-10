Selma Blair malattia | il suo dramma | “Temo di non poter giocare più con mio figlio”

Selma Blair choc : «Ho la sclerosi multipla - temo di non poter giocare più con mio figlio» : L'attrice Selma Blair , star di Cruel Intentions , si è confessata apertamente ai proprio followers, svelando il proprio dramma personale: 'Ho la sclerosi multipla , gli effetti più gravi iniziano a ...

Selma Blair - l’attrice rivela di essere malata di sclerosi multipla : Ricordata per essere apparsa in Cruel Intentions, Hellboy e La Rivincita delle bionde, dopo un periodo di assenza dal cinema, Selma Blair torna a far parlare di sé, questa volta però su Instagram. Una foto che ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo ufficiale ha raggelato i fan: "Sono malata di sclerosi multipla."Tutt"ora impegnata nelle riprese di "High Life", Selma Blair affida i suoi pensieri, le paure e le speranze per il futuro, ...

Selma Blair rivela in un post commovente : “Ho la sclerosi multipla” : L’attrice Selma Blair ha rivelato in un post commovente, su Instagram, di avere la sclerosi multipla. La star “Legally Blonde” e “Cruel Intentions”, 46 anni, ha rivelato che la malattia le è stata diagnosticata ad agosto dopo aver sofferto i sintomi “per anni“. “Sono handicappata, a volte cado, butto le cose, la mia memoria è nebbiosa, e il mio lato sinistro sta chiedendo indicazioni a un gps ...