SEGA potrebbe portare i titoli Dreamcast su Nintendo Switch

SEGA potrebbe portare Shenmue 1 e 2 su Nintendo Switch : Con il lancio di Shenmue 3 il prossimo anno, l'eccitazione che circonda la famosa serie classica sta crescendo ogni giorno che passa, e questo SEGA lo ha sfruttato in modo intelligente pubblicando la raccolta Shenmue 1 e 2 circa un paio di mesi fa. La collection è stata lanciata per PS4, Xbox One e PC, ma a quanto pare SEGA sta pensando di portarla anche su Nintendo Switch.Parlando con 4Gamer (via Nintendo Everything) il localization director di ...