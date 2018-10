Se adesso per il Pd è pure vietato dire coscia

Luigi Di Maio - a chi tocca adesso ridere per la ‘manina’ : Evidentemente la coazione a ripetere non affligge solo i percorsi individuali, ma altrettanto spesso le dinamiche di gruppo di rappresentanti del potere: nella fattispecie italiana quello politico-mediatico, saldato inestricabilmente e concentrato negli ultimi quattro mesi a picconare il governo giallo-verde, con ovvia predilezione per i 5 Stelle e cioè i componenti più ingenui e/o sprovveduti, e soprattutto non compromessi con il passato. Il ...

L’Inter torna in corsa per lo scudetto - vittoria meritata contro il Milan : la Juventus adesso deve guardarsi alle spalle - è un momento di grazia per la squadra di Spalletti : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie A, in serata è andata in scena la partita tra Inter e Milan, un derby sentitissimo e che ha visto la vittoria della squadra di Luciano Spalletti per 1-0. La gara si apre con il consueto spettacolo delle coreografie, sfottò da parte delle tifoserie. E’ andata in scena una partita molto importante per la Champions League o… forse qualcosa in più. Sì perchè il ...

Napoli - adesso la missione Parigi : perché il sogno non è impossibile : Tre schiaffi all'Udinese e due punti recuperati sulla Juve. Il bianconero porta bene al Napoli, che segna due gol su tre con le riserve (Ruiz e Rog) in Friuli e approfitta del primo rallentamento...

Dovizioso : “adesso studiamo la strategia per la gara” : Splendida pole position di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone, in programma domani sul circuito di Motegi. Il pilota romagnolo del Ducati Team, che aveva chiuso al primo posto anche le FP3 del mattino, ha ottenuto il crono di 1:44.590 nella sua seconda uscita delle Q2. Quella di oggi è la seconda pole stagionale per […] L'articolo Dovizioso: “Adesso studiamo la strategia per la gara” sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Il mistero del quadro di Banksy distrutto solo per metà - e che adesso è l'affare del secolo - : Ma è proprio qui che il meccanismo, letteralmente, si inceppa, sotto tutti i punti di vista, perché il mondo dell'arte contemporanea va avanti con regole alle volte difficilmente comprensibili, e ...

Inter - Mauro Icardi pronto per il derby : “adesso dimostriamo chi siamo!” : Mauro Icardi pronto a duella re con Higuain nel derby tra Inter e Milan di domenica a San Siro, uno spettacolo imperdibile “Le prossime 3 gare sono difficili ma possiamo giocarcela e fare grandi prestazioni. Non so dire se ci dirà dove arriveremo, ma se vinceremo potremo andare avanti nel migliore dei modi“. E’ quanto ha affermato l’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, in vista del derby, la prima di un ...

Nations League - la Germania è ad un passo dalla retrocessione : 2-1 per la Francia - adesso Loew rischia : Joachim Loew rischia la panchina e la sua Germania rischia di retrocedere in “Serie B” della Nations League dopo la sconfitta odierna Joachim Loew rischia seriamente l’esonero dal ruolo di allenatore della Nazionale tedesca. La sua Germania è ad un passo dalla retrocessione in Serie B nella Nations League, dopo la sconfitta odierna in casa della Francia. I tedeschi non hanno giocato male quest’oggi e forse non ...

In Vaticano adesso si discute per l'acronimo "Lgbt" : La dicitura "Lgbt" è presente nel documento stilato per introdurre i lavori del Sinodo dei vescovi sui giovani.Ne avevamo già parlato in tempi non sospetti. I cattolici conservatori temono che lo stesso acronimo comnpaia pure negli atti ufficiali. Quelli che, stando alla riforma sinodale promossa da Papa Francesco, potrebbero finire per interessare la dottrina.A spingere per questa soluzione, come raccontato questa mattina da La Verità, è il ...

Draghi adesso fa il pompiere : "No rischio contagio per l'Ue" : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, "non bisogna drammatizzare" il dibattito sulla manovra italiana. "Sono ottimista su un accordo, bisogna stare tranquilli e abbassare i toni e avere fiducia in un compromesso", ha detto Draghi in una conferenza stampa a Bali rispondendo a una domanda sulla manovra italiana che violerebbe le regole Ue. "Le parole sono cambiate tante volte", ha osservato il numero uno della Bce, "aspettiamo i fatti e ...

Alitalia di Stato - il Tesoro : operazione sbagliata. M5S adesso pensa al rimpasto : ... «il governo è compatto sul dossier Alitalia», in cui venivano elencati i sì di Di Maio, Matteo Salvini e del premier Giuseppe Conte ed erano dimenticati il responsabile dell'Economia e l'altro ...

Il segreto del Napoli? Un super Insigne - adesso anche goleador : E’ Insigne il vero trascinatore del Napoli di Ancelotti. Il giocatore napoletano è ormai arrivato alla maturità massima: da quest’anno, oltre ad essere un grande uomo assist, si è contraddistinto anche per i goal segnati, alcuni pregevoli vedi quello con il Sassuolo all’incrocio dei palo. Nel tridente napoletano è lui l’unico insostituibile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Caldo incredibile in Europa - temperature senza precedenti in tutto il Continente : e adesso si “infiamma” anche la Scandinavia [DATI] : L’Europa sta vivendo un’eccezionale anomalia di Caldo, con temperature pazzesche: ieri a Parigi la colonnina di mercurio ha raggiunto i +26°C (a fronte di una media di +16°C per questo periodo dell’anno), Londra è arrivata a +24°C (anche nella Capitale britannica la media di Ottobre è di +16°C), Berlino ha fatto registrare +24°C (a fronte di una media di +13°C), e persino Varsavia è arrivata a +22°C (rispetto a una media di ...

Giovane - vivace e talentuosa : la Nazionale di Mancini diverte (per un’ora) - adesso servono i risultati! : Roberto Mancini ha sorpreso tutti con le sue scelte questa sera, l’impatto della “nuova Italia” è stato buono, al di là del risultato contro l’Ucraina di Sheva L’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo questa sera a Marassi contro l’Ucraina, una gara amichevole ma davvero “partita vera”, nessuna passerella poco credibile. Le due squadre si sono date battaglia in quel di Genova mettendo in ...