SCUOLA Lezione di storia ed esame di Stato | ecco perché il Regno Unito è meglio

Gli studenti del 'Mottura' a Radio Cl1 per l'ultima lezione di giornalismo del corso 'Una Web Tv per la SCUOLA ' : ... e il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio stampa della Questura di Caltanissetta, hanno risposto alle domande dei ragazzi parlando di fatti di cronaca reale, fornendo ...

Università – Pittoni (Lega) - selezione per corsi Medicina inizi a SCUOLA : «Il numero chiuso a Medicina è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla scuola . L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che Medicina diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario Pittoni , presidente della commissione Cultura al Senato e ...

Il primo giorno di SCUOLA - la più bella lezione della vita : Ci sono momenti della vita in cui devi scegliere da che parte stare. Uno di questi è quello del primo giorno di scuola . Devi sceglierlo da maestro, da bambino, da bidello. Se entri in un’aula per la prima volta devi scegliere il tuo banco, il tuo compagno, il tuo modo di relazionarti con quell’adulto che starà con te per anni. Se lo fai da maestro devi scegliere come lo farai: stando seduto dietro la cattedra, sopra, davanti; guardando ...

"Il compito del moderno educatore non è di disboscare giungle, ma di irrigare deserti" (C.S. Lewis). Per farlo e per ricominciare, serve stupore. GIANLUCA ZAPPA(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:10:00 GMT)