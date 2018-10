Scuola | a Roma liceo Mamiani occupato | ' costruiamo un sogno'

Maltempo - grandine a Roma : una Scuola chiusa e traffico rallentato : L’ondata di Maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e ...

Maltempo Roma - V Municipio : interventi per allagamenti - una Scuola chiusa : Il presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi ha reso noto che al Collatino la scuola media Valente, nel V Municipio di Roma, oggi è rimasta chiusa a causa della caduta di calcinacci, provocata dalla forte ondata di Maltempo delle scorse ore. “Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l’alta velocita’ e’ bloccato – spiega Boccuzzi -. C’e’ piu’ di mezzo metro di ghiaccio, a breve ...

Scuola : Pd Veneto - su bonus libri bene retromarcia di Zaia (2) : (AdnKronos) - “La normativa nazionale, a cui fanno riferimento esponenti di Giunta e Maggioranza è chiara - spiegano i consiglieri Dem - per chiedere l’accesso alle prestazioni sociali è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva unica. Nessuno vieta, dopo, di esigere la documentazione sul

Scuola : Pd Veneto - su bonus libri bene retromarcia di Zaia : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - “Il via libera all’autocertificazione non è una gentile concessione di Zaia, ma quanto previsto dalla legge, ed è in linea con le nostre richieste. bene, comunque, che alla fine si sia convinto anche il nostro Governatore”. Le parole sono dei consiglieri regionali del

Roma - cancellate chiuse al Colle Oppio : bambini costretti a scavalcare per andare a Scuola : bambini costretti a scavalcare le cancellate martedì mattina al Colle Oppio a Roma per raggiungere le proprie scuole nella zona del Colosseo. E’ successo in via delle Terme di Tito, pieno centro storico, poco dopo le 8 e in orario di apertura dei plessi scolastici. Numerosi residenti (e non) hanno trovato i grandi cancelli di accesso chiusi con catene e lucchetti. Ai genitori che hanno trovato le strade sbarrate non è rimasto altro che ...

Sciopero Scuola - studenti in piazza : "ribalteremo Governo"/ Cortei a Roma e in 30 città : "tagliati 8 miliardi" : Sciopero mondo Scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"

Roma : tre mesi dopo sgombero gente in strada e bimbi non a Scuola : Roma- Sono passati quasi tre mesi da quando piu’ di 250 persone furono sgomberate dal Camping River nella periferia nord di Roma. Un’azione emblematica, quella messa in atto dall’amministrazione capitolina, per dare il via al cosiddetto Piano Rom che prevede, almeno sulla carta, il superamento dei campi tramite programmi di inclusione lavorativa e abitativa. Quali, a distanza circa 10 settimane, i risultati di questa ...

Binario F - Facebook lancia la sua Scuola di digitale a Roma : Binario F (foto: Diletta Parlangeli) Il 70% delle piccole e medie italiane giudica le competenze digitali più importanti del curriculum in fase di assunzione, il 40% delle imprese europee ritiene le scarse competenze digitali dannose per gli affari e 280mila posizioni specializzate rischiano di restare senza copertura da oggi al 2023. È in questi spazi di digital dismatch che Facebook vuole posizionarsi. I dati di Confindustria li ha snocciolati ...

M5S - vertice con Di Maio : no retromarce su Def - focus su Scuola e sanità

Pollock e la Scuola di New York : a Roma i capolavori del Whitney Museum : Pollock e la scuola di New York dal 10 ottobre al 24 Febbraio. A Roma arriverà direttamente da New York una parte importante della collezione americana stabile del Whitney Museum. Gli artisti dell'espressionismo astratto americano del dopoguerra, tra i quali Pollock, Rothko, Kline e de Kooning, saranno esposti al Complesso del Vittoriano con circa 50 capolavori.Continua a leggere

Il mio ricordo di Carlo Bernardini - uno dei più grandi fisici della Scuola romana : E come, in alcuni casi abbia perfettamente messo in connessione queste due modalità di organizzazione del pensiero, rivolto alla comprensione e all' organizzazione del mondo. Comprendere per operare, ...

Scuola/ L'ex sottosegretario : dal merito all'Invalsi - la retromarcia distruttiva non aiuta i giovani : Non basta la parola cambiamento. Tanto più sulla SCUOLA, dove le riforme richiedono pazienza e ragionevolezza. Tornare indietro è un delitto, scrive GABRIELE TOCCAFONDI

Piano Rom - a Roma due bambini su tre non andranno a Scuola : Sta suonando in questi giorni la campanella di inizio anno nelle scuole Romane e nei 207 plessi scolastici della Capitale dove, fino allo scorso anno, risultavano iscritti i bambini rom residenti negli insediamenti formali e informali. Quest’anno, se il trend dovesse restare invariato rispetto agli ultimi due anni precedenti, solo un bambino rom su tre “figlio delle baraccopoli Romane” risulterà iscritto nei registri scolastici. Poi, dei circa ...

Scuole - Tullia Bevilacqua - Ugl Emilia-Romagna - : 'manutenzione inadeguata in Italia per 1 Scuola su 4. Quanti sono gli edifici non a norma ... : L'ingegneria sismica è una scienza piuttosto recente, e allora si sapeva molto meno di quanto si sa oggi. Le leggi attuali sono molto più avanzate, con criteri di progettazione diversi e una maggiore ...