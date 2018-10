Sconcerti | ' L' Inter ha meritato con il Milan | il segreto è il disordine'

Blastingnews

: Sconcerti: 'Inter da scudetto, Gattuso ha sbagliato. Higuain è meglio di Icardi. Dzeko è sparito, la colpa è sua' - infoitsport : Sconcerti: 'Inter da scudetto, Gattuso ha sbagliato. Higuain è meglio di Icardi. Dzeko è sparito, la colpa è sua' - nicolacostanti9 : RT @Bubu_Inter: Sconcerti: “Il Milan può arrivare davanti all’Inter. Higuain meglio di Icardi” - PinoMeazza : RT @FcInterNewsit: Sconcerti: 'E' il disordine il segreto dell'Inter perché nella confusione emergono i fenomeni' -

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'ha vinto il derby contro ilcon un gol di Mauro Icardi al 92' e lo ha fatto, secondo molti, meritando sin dal primo minuto, avendo creato molto di più rispetto agli avversari, che praticamente non hanno mai impegnato Samir Handanovic. I nerazzurri, invece, hanno creato varie occasioni da gol, in particolar modo nel primo tempo con il centravanti argentino, che ha visto annullato un gol in fuorigioco, e con Stefan De Vrij, che ha colpito un palo. Una vittoria VIDEO fondamentale anche per la classifica visto che adesso l'ha consolidato il terzo posto a diciannove punti, a più uno sulla Lazio quarta e a meno due dal Napoli secondo. Ma il gap più importante è con le altre due squadre candidate per un posto in Champions, la Roma e il, che sono rispettivamente a cinque e sette punti. Il commento diIl noto giornalista Mario, sulle ...