Sciopero generale del 26 ottobre 2018 | disagi in vista per trasporti e scuola

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Indetto uno stop di 24 ore per tutte le categorie di lavoratori, compreso il comparto scuola e sanità. Trasporti locali e ferroviari hanno stabilito fasce di garanzia e servizi minimi

Ama : Usi proclama Sciopero generale nazionale per venerdì : Roma – “L’organizzazione sindacale Usi (Unione Sindacale Italiana) ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdi’ 26 ottobre. In base a precedenti casi del genere, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”. Lo ha comunicato Ama Spa in una nota. “In attuazione di quanto ...

Tutto sullo Sciopero generale dei trasporti di venerdì 26 ottobre : Lo sciopero generale dei trasporti previsto per la giornata di venerdì 26 ottobre andrà a coinvolgere il settore aereo, ferroviario e dei mezzi pubblici locali, portando con sé inevitabilmente una serie di disagi per passeggeri e pendolari. In particolare, Cub e Cobas, insieme con altre sigle sindacali, hanno annunciato una protesta di tutti i lavoratori del comparto aereo e aeroportuale, che incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte ...

Tutto sullo Sciopero generale del 26 ottobre : Coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola: le cose da sapere The post Tutto sullo sciopero generale del 26 ottobre appeared first on Il Post.

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere

Lo Sciopero generale del 26 ottobre : le cose da sapere : Venerdì ci sarà uno sciopero generale di tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, compresi trasporti e scuola The post Lo sciopero generale del 26 ottobre: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Uno Sciopero generale è stato indetto per venerdì 26 ottobre : I sindacati di base invitano a scendere in piazza i lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private...

Sciopero generale il 25 e 26 ottobre. I sindacati : “Si cancelli la riforma Fornero” : L'agitazione è stata proclamata da Cub, Sgb,Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas per chiedere di “aumentare i salari e le pensioni”, “ridurre l’orario di lavoro a parità di salario” e la cancellazione della legge Fornero per un ritorno al diritto alla “pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi”.Continua a leggere

Sciopero generale 26 ottobre : disagi per i trasporti : I sindacati di base Cub e Sgb, assieme alle altre sigle Si Cobas, Slai Cobas e Usi-Ait hanno proclamato per venerdì 26 ottobre 24 ore di Sciopero generale con manifestazioni nelle principali città italiane. Lo stop riguarderà i lavoratori dei settori pubblici e privati. Mezzi a rischio, soprattutto nelle grandi città a cominciare da Milano. I primi a incrociare le braccia, dalle ore 21 del 25 ottobre fino alle 21 del giorno successivo, saranno i ...

Sciopero generale del 25 e 26 ottobre : stop per treni - aerei e traghetti : Disagi in vista per gli italiani a causa di uno Sciopero generale che creera' disagi importanti nei trasporti e in altri comparti il 25 e 26 ottobre. Ad annunciare la notizia dello Sciopero generale sono state le sigle sindacali Cub, Sgb,Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas. Le motivazioni alla base dello Sciopero, come ha riportato in una nota Cub, fanno capo alla soglia di poverta' in cui vivono milioni di italiani, ta dalla disoccupazione e le ...

Sciopero generale a ottobre : disagi per chi viaggia in pieno "autunno caldo" : Pubblicate le date delle agitazioni sindacali per il settore dei trasporti nel mese di ottobre: ecco le date calde

Sindacati : Ama - 22 ottobre Sciopero generale : Roma – “Il 22 ottobre saremo in Campidoglio e faremo lo sciopero generale dei lavoratori dell’Ama, serve una reazione collettiva: il tempo e’ scaduto, la citta’ ha bisogno di rilancio”. L’annuncio lo ha fatto il segretario della FP Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola,nel corso della manifestazione di Cgil, Cisl e Fiadel a piazza Santi Apostoli per la mancata approvazione in assemblea del bilancio ...

Tragedia Archivio : fermata generale di tutti i settori ad Arezzo e Sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero : I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso la f ermata di tutti i settori nella provincia di Arezzo in occasione dei funerali dei due dipendenti dell'Archivio di Stato . I sindacati di ...

Air Italy - l'appello della Gallura : 'No ai trasferimenti'. Sit-in e la proposta di uno Sciopero generale : Il documento firmato al termine del Consiglio comunale di Olbia. L'atto di resa viene messo nero su bianco al termine di un lungo Consiglio comunale aperto per discutere della crisi Air Italy, che ha ...