Sci alpino | Coppa del Mondo Soelden 2018-2019 | i convocati dell’Italia Luca De

Sci alpino - il gruppo discipline tecniche d Coppa Europa a Saas Fee per una settimana di lavoro : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche al lavoro a Saas Fee Altra settimana di lavoro a Saas Fee per il gruppo discipline tecniche della squadra di Coppa Europa femminile: le ragazze convocate dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Elena Sandulli e Carlotta ...

Sci alpino - Federica Brignone guida il gruppo delle azzurre convocate per il gigante di Soelden : assente Goggia per infortunio : Le nove azzurre per il gigante femminile di Soelden. Tornano Marsaglia e Pichler, esordio assoluto per Sandulli e Della Mea Sono nove le azzurre che prenderanno parte sabato 27 ottobre al gigante femminile di Soelden (ore 10 prima manche, ore 13 seconda manche con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport) che apre la stagione di Coppa del mondo. assente l’infortunata Sofia Goggia, sono parecchie le novità. Accanto alle consuete ...

Sci alpino - otto i convocati azzurri per il gigante di Soelden in programma domenica 28 ottobre : otto uomini al via del gigante maschile di Soelden di domenica 28 ottobre Il direttore sportivo Massimo Rinaldi in accordo con l’allenatore responsabile Alessandro Serra ha convocato otto atleti per il gigante maschile di apertura della Coppa del mondo in programma a Soelden domenica 28 ottobre (prima manche ore 10, seconda manche alle ore 13 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport e aggiornamenti radiofonici su RadioRai). Si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soelden 2018 : le convocate dell’Italia. Debutto per Elena Sandulli e Lara Della Mea : Saranno nove le azzurre che parteciperanno allo slalom gigante di Soelden di sabato 27 ottobre, che aprirà la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Federica Brignone che sulla Rettenbach ha vinto nel 2015 ed è pronta ad essere grande protagonista anche quest’anno. Ambizioni importanti anche per Marta Bassino, che fu terza nel 2016, e Irene Curtoni. Sarà assente Sofia Goggia, che ha rimediato una frattura del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : la squadra femminile pronta a dire la sua - anche senza Sofia Goggia : La notizia dell’infortunio di Sofia Goggia, che terrà lontana dalle piste la campionessa bergamasca fino al nuovo anno, non era propriamente quello che la squadra azzurra di sci alpino sognasse in vista dell’avvio della stagione di Coppa del Mondo 2019. Si partirà, infatti, a fine settimana, con il classico antipasto di Soelden, prima della consueta trasferta nord-americana che sancisce il via vero e proprio della stagione. Una ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Italia - urgono ricambi in campo maschile. In tutte le specialità : Domenica a Soelden comincia la nuova stagione della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si partirà con il classico gigante sul Rettenbach con gli azzurri che proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti, riscattando immediatamente un anno passato molto deludente. I nomi in gigante, però, sono ancora gli stessi delle stagioni passate: da Luca De Aliprandini a Roberto Nani, da Giovanni Borsotti a Manfred Moelgg. Una situazione, però, che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i gigantisti dell’Italia ai raggi X. Luca De Aliprandini guida una squadra vogliosa di riscatto : Nel fine settimana scatta la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino e come di consueto la prima stagionale sarà in quel di Soelden e, come le donne, gli uomini del Circo Bianco saranno impegnati in un gigante. Una specialità nella quale l’Italia ha raccolto davvero poco nelle ultime stagioni, con gli azzurri che hanno faticato molto a restare nelle posizioni che maggiormente contano. Ripartire da una prima manche perfetta per 2/3 e che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’ultima stagione di Lindsey Vonn. Assalto al record di vittorie di Ingemar Stenmark : Cosa si fa dopo aver vinto tre medaglie alle Olimpiadi, 7 ai Mondiali, 4 Coppe del Mondo generali, 8 Coppe del Mondi di discesa libera, 5 Coppe del Mondo di supergigante, 3 di combinata ed aver totalizzato la bellezza di 137 podi? Semplice, si punta alla leggenda, ovvero al numero di vittorie di “Sua Maestà” Ingemar Stenmark. Questo proposito è ben chiaro nella mente di Lindsey Vonn che, a 34 anni suonati (li ha compiuti quatto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : come vederla in tv. Gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Scatta questo fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. A Soelden ci sarà il classico antipasto stagionale, con due giganti (femminile e maschile) sul Rettenbach. Una prima ormai storica e che poi vedrà una pausa di circa un mese con le gare che riprenderanno a Levi questa volta con uno slalom. Successivamente sarà il momento delle gare americane e poi si tornerà in Europa tra Dicembre e Gennaio con le grandi classiche del Circo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Imperatore Marcel Hirscher non vuole abdicare. Chi potrà porre fine alla sua dinastia? : Nel weekend del 27-28 ottobre ripartirà la caccia al trono di Marcel Hirscher. Il campione austriaco ha conquistato nella passata stagione la settima Coppa del Mondo consecutiva e punta dritto ad ottenere l’ottava gemma di una carriera semplicemente leggendaria. Il nativo di Annaberg-Lungotz non sembra davvero conoscere rivali, battendo chiunque abbia provato a lanciargli la sfida. Hirscher ha costruito le sue sette vittorie grazie ad una ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le gigantiste dell’Italia ai raggi X. Federica Brignone e Marta Bassino le punte di diamante : Sabato comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si parte come sempre con il gigante di Soelden, vero e proprio antipasto della stagione che verrà. Già dalla gara sul Rettenbach, l’Italia vuole essere protagoniste con le proprie gigantiste. Una squadra sicuramente competitiva e con due punte che possono lottare per vincere la Coppa di specialità o almeno inserirsi nelle posizioni di vertice della classifica. Federica Brignone è ...

Sci alpino – Infortunio Goggia - il profondo pensiero di Sofia : “evviva la lentezza… e la velocità che ne conseguirà” : Forza, tenacia e… lentezza: Sofia Goggia pronta per affrontare l’Infortunio con lo spirito giusto. Le parole della campionessa italiana di sci Infortunio in allenamento per Sofia Goggia: gli accertamenti dopo la caduta di Hintertux hanno evidenziato una frattura del malleolo peroneale destro. La campionessa italiana potrà tornare sui suoi sci solo ad inizio 2019. L’azzurra ha pubblicato oggi un lungo post sui suoi profili ...

Sci alpino : Sofia Goggia rimanda la sfida a Mikaela Shiffrin. Ora i Mondiali sono l’obiettivo principale : La stagione che sta per cominciare doveva essere quella dell’assalto alla Coppa del Mondo, ma, ancora prima di presentarsi al cancelletto di partenza della prima gara di Soelden, Sofia Goggia ha già dovuto ridimensionare completamente i suoi obiettivi. La bergamasca purtroppo si è infortunata in allenamento, procurandosi la frattura del malleolo peroneale e ritornerà a gareggiare solamente nel 2019. Un infortunio per fortuna ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : tra una settimana si comincia a Soelden. Italia competitiva ma senza Sofia Goggia. Servono ricambi al maschile : Tra una settimana ritorna la Coppa del Mondo di sci. L’apertura della stagione sarà come sempre a Soelden, sul ghiacciaio Rettenbach, con un gigante femminile (sabato) ed uno maschile (domenica). Un appuntamento ormai che è da sempre una grande classica ed un primo antipasto per valutare le condizioni dei grandi protagonisti dell’anno che verrà. Purtroppo l’Italia non approccia al meglio a questa prima gara della stagione, ...