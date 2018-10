SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea | ecco i perché

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-VideoSCHEDA : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

Rc auto - con la manovra rischio di aumenti al Nord : rincari fino al 40% Come può cambiare -La videoSCHEDA : Di Maio: «Le assicurazioni auto saranno eque, in alcuni posti si pagava troppo». Nelle simulazioni delle compagnie a Napoli il 65% in meno, a Bolzano il 40% in più