Scala | ' L' elisir d' amore' arriva in tram

Musica : con 'L'elisir d’amore' riprende progetto Scala per più piccoli (2) : (AdnKronos) - Il nome di Donizetti va quindi ad aggiungersi ai nomi di Rossini e Mozart in quello che si può iniziare a considerare un nuovo originale catalogo di opere, che si è rivelato anche un’occasione per scoprire nuove voci cresciute in seno all’Accademia e ha confermato talenti emergenti del

Musica : con 'L'elisir d’amore' riprende progetto Scala per più piccoli : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Da sabato 3 novembre va in scena alla Scala 'L’elisir d’amore per i bambini', nuovo titolo del 'progetto Grandi spettacoli per piccoli'. La grande richiesta ha spinto il Teatro a programmare 25 rappresentazioni (10 per le famiglie dal 3 novembre al 9 marzo e 15 per le s