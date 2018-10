Savona | rogo distrugge la sede dell’Autorità Portuale | «Il porto non si fermerà»

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale : «L’allarme antincendio non è scattato» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»