Savona Incendio negli uffici Autorità Portuale | dipendenti in fuga e sotto choc

Savona - incendio in una palazzina al porto della città. Vigili del fuoco : “Stiamo verificando che tutti siano usciti” : Un incendio è scoppiato al porto di Savona, in una palazzina che ospita la nuova sede dell’autorità portuale. Le fiamme, secondo le testimonianze di alcuni dipendenti fuggiti dagli uffici, sono divampate all’improvviso. “È stato dato l’allarme e sono usciti fuori tutti, stiamo verificando che nessuno sia rimasto all’interno di qualche ufficio, magari qualche ospite, spero proprio di no”, ha commentato Paolo ...

