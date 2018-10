Sassuolo | De Zerbi ' contento del pari'

Sampdoria-Sassuolo - De Zerbi : 'Apprezziamo i complimenti - ma non devono farci girare la testa' : Il Sassuolo è reduce da due sconfitte consecutive, seppure arrivate contro due squadre come Milan e Napoli, e cerca il riscatto contro la Sampdoria nel posticipo che chiuderà la 9giornata di Serie A. ...

Sassuolo - Carnevali : 'Complimenti Guardiola a De Zerbi? Confermano una buona scelta' - : Il tecnico del Manchester City , qualche giorno fa al Festival dello Sport di Trento, ha esaltato la squadra di Roberto De Zerbi , promuovendo il mister degli emiliani. Una vera e propria investitura ...

Guardiola esalta De Zerbi : “ammiro il calcio del Sassuolo” : L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato protagonista al Festival dello Sport a Trento, importanti indicazioni su De Zerbi e sul gioco del Sassuolo: “Chi gioca meglio vince? Direi di si, ma a volte non succede. Nel calcio tutto è aperto, mi auguro che chi gioca meglio possa vincere. Il Sassuolo di De Zerbi fa un calcio molto propositivo. Cruyff è stata la persona più importante che ho avuto: lui ci aperto gli ...

Guardiola al Festival dello Sport : 'Futuro in Italia? Perché no'. Poi elogia il Sassuolo di De Zerbi : Poche parole che basteranno ad alimentare i sogni di tantissimi tifosi e dirigenti del nostro Paese, desiderosi di affidare la propria panchina ad un allenatore in grado di incantare il mondo con il ...

Guardiola esalta De Zerbi : "Sassuolo - un calcio molto propositivo" : Lo spagnolo, con Sacchi e Ancelotti al Festival dello Sport di Trento per un dibattito sulla bellezza dello sport, non chiude a un futuro in Italia: "Perché no"

Guardiola : «Futuro in Italia? Perché no - il Sassuolo di De Zerbi mi esalta» : In occasione del Festival dello Sport di Trento, Guardiola, Sacchi e Ancelotti hanno parlato del calcio italiano ed estero

La bellezza del calcio : Sacchi - Ancelotti e Guardiola a confronto. E Pep esalta il Sassuolo di De Zerbi : Sacchi: 'Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Chi gioca meglio non solo vince ma avrà come riconoscimento uno status che chi gioca male non avrà mai'. Ancelotti: 'Adesso anche le ...

Roberto De Zerbi svela a Libero il 'miracolo' Sassuolo : 'Una vittoria per caso è come una sconfitta' : Spesso la stampa arriva a conclusioni facili, dettate solo dal risultato: mi sta bene, però devi fermarti alla cronaca. Se invece vuoi 'giudicare' devi avere gli strumenti per capire la partita e ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Creato tanto contro un grande Napoli» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Sassuolo de Zerbi Tutte le notizie di Sassuolo Per approfondire

Napoli-Sassuolo 2-0 : Ounas e Insigne piegano De Zerbi : Napoli che vince si cambia, per continuare a farlo: è la legge di Ancelotti, è il mondo capovolto rispetto all'era sarrista, è una squadra che ora mostra la bellezza di tutti i petali della sua rosa. Il colore alla sera del San Paolo lo dona la tecnica di Ounas, la firma all'opera ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «A Napoli per fare punti» : È uno dei migliori allenatori del mondo. Cosa gli ruberei? La capacità di dare l'impronta personale alla squadra che hanno solo gli allenatori più grandi ". Sul suo ritorno da ex al San Paolo: " Non ...

Napoli-Sassuolo - le probabili formazioni : ballottaggio Mertens-Milik per Ancelotti - De Zerbi con Boateng falso nueve : L'impresa in Champions League è ormai in archivio, per il Napoli adesso è tempo di pensare nuovamente al campionato. Dopo la straordinaria vittoria arrivata in extremis contro il Liverpool ...

Sassuolo - De Zerbi svela : 'Il dialogo con Gattuso? Abbiamo parlato di capelli bianchi - di peso e di sigarette...' : Roberto De Zerbi , allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport , rivelando il contenuto del dialogo con Gattuso in occasione della sfida di domenica al Mapei Stadium: 'Parlavamo di capelli bianchi, di peso e di sigarette. Questa volta ha vinto lui, non come ...

Sassuolo - De Zerbi : 'Milan? Non ne usciamo ridimensionati. Emozionante tornare a Napoli - Guardiola il migliore' : In questa occasione ha parlato in esclusiva a Sky Sport Roberto De Zerbi, che ha parlato a pochi giorni dal doloroso KO contro il Milan: "È una battuta d'arresto - ha spiegato - Guardando la partita ...