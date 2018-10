Santos | Gabigol stende l' Internacional con un ' golazo' VIDEO

Inter - il Santos insiste per Gabigol : proposto lo scambio con Sasha (RUMORS) : Continua ad esserci tanta incertezza intorno al futuro dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, detto Gabigol, di proprieta' dell'Inter ma in prestito in Brasile al Santos da dicembre 2017. E con la maglia di questo club il giocatore, classe 1996, sembra rinato tanto da essere ora in testa alla classifica marcatori del campionato con diciannove reti. Il prestito scadra' a dicembre quando terminera' la stagione calcistica in Brasile ma il ...

Inter - Gabigol : il presidente del Santos : “Con lui nessuna trattativa” : Il futuro di Gabigol è tutto da scrivere. L’attaccante, in prestito al Santos fino al prossimo 31 dicembre, a partire dall’inizio del prossimo anno dovrà tornare all’Inter qualora il club nerazzurro non riesca a trovargli un’altra sistemazione. Inter, urgente trovare una nuova squadra a Gabigol Quel che è sicuro è che la società meneghina vorrà […] L'articolo Inter, Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui ...

Brasile - Paquetá trascina il Flamengo. Gabigol decisivo per il Santos : Da un futuro rossonero a un ex-nerazzurro, ci si può divertire a trovare tracce di derby anche dall'altra parte del mondo. In attesa di Inter-Milan, il 21 ottobre alla ripresa del campionato, nel Brasileirao brillano nella notte le stelle di Lucas Paquetá e di Gabriel Barbosa. Proprio loro, il gioiellino del ...

Il presidente del Santos : 'Gabigol? Suning è arrabbiato' : Uno dei primi acquisti dell'Inter targata Suning è stato quello dell'attaccante brasiliano, Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol, arrivato nell'estate del 2016 dal Santos per trenta milioni di euro più bonus. Annata sfortunata per il giocatore, che non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo in prima squadra, giocando solo qualche spezzone di partita e segnando una rete contro il Bologna in campionato. Situazione legata anche ai problemi che la ...

Inter - senti Gabigol : “al Santos mi trovo benissimo - il mio obiettivo però è tornare in nerazzurro e vincere” : L’ex attaccante dell’Inter ha parlato della sua attuale esperienza al Santos, tornando poi a parlare del suo futuro all’Inter Il presente dice Santos, ma il futuro di Gabigol appartiene all‘Inter. L’attaccante brasiliano infatti ha tra i suoi obiettivi quello di vincere con il club nerazzurro, come sottolineato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “sono giovane, ho tanti obiettivi da raggiungere. Uno ...

Gabigol : "Il Santos è casa mia. Non so cosa sia andato storto all'Inter" : Era arrivato all'Inter come grande promessa, con un soprannome che faceva sognare i tifosi nerazzurri. Gabigol, a soli vent'anni, aveva già vinto con il Santos il campionato Paulista per due stagioni ...