Sanità | un orto terapeutico per i pazienti di Igiene mentale

Lutto nella Sanità aquilana - è morto l'oncologo Rodolfo Fanini : L'Aquila - E' rimbalzata nella serata di ieri la triste notizia dell'improvvisa scomparsa dell'oncologo Rodolfo Fanini. Fanini è stato stroncato da un malore mentre era solo in casa, ed è stato uno dei suoi figli a trovarlo ormai privo di vita. Fanini, 66anni si specializò in oncologia medica nel 1983, alla Sapienza di Roma, frequentando l’istituto nazionale tumori Regina Elena. Nel 1987 diventò ...

Udito : presentato il 1° rapporto sulle associazioni pazienti e la Sanità pubblica : Accesso alle cure e costi occulti le principali criticità per i pazienti con disturbi uditivi. Strutture sanitarie eccellenti in tutto il Paese con ottimi rapporti con le associazioni al Nord-Ovest e al Centro Poche collaborazioni fra pubblico e privato per attività socio-sanitarie di sensibilizzazione e sostegno ai pazienti. Questo il tema dell’incontro che si è tenuto oggi a Roma, presso la Residenza Australiana in Italia, durante la ...

Sanità. Piediatria - Siani (PD) : Recuperare rapporto medico-paziente : (DIRE) Roma – “Carenza di medici, pediatri e infermieri pediatrici”, ma anche “riconquistare il rapporto di fiducia con la popolazione, ormai incrinato non solo per la pediatria ma un po’ in tutta la medicina”. Lo spiega alla DIRE Paolo Siani, deputato Pd e pediatra, intervenuto alla Camera alle celebrazioni del 120esimo compleanno della Societa’ italiana di pediatria (Sip). “Se guardiamo indietro ...

Lega Pro : ecco il passaporto sanitario degli atleti : La Lega Pro investe sulla salute degli atleti. E’ in fase di lancio una start-up del progetto relativo al passaporto elettronico sanitario del calciatore, allo scopo di prevenire le malattie cardiache gravi degli atleti. L’idea è di creare un database al cui interno vengono inseriti dati fondamentali, da quelli ematici fino ad arrivare ai cardiaci, includendo i traumi e gli infortuni durante la carriera del calciatore. ...

Milano - primo morto per eroina sintetica : diramata un'allerta sanitaria : Quando, nell'aprile 2017, il personale medico sanitario si è trovato di fronte il cadavere di un uomo sulla quarantina con accanto una siringa, un accendino ed una bustina con dentro qualche milligrammo di polvere scura, subito ha pensato ad un'overdose da eroina. Invece, a 18 mesi di distanza, l’Istituto superiore di sanità ha diramato un’allerta di «grado 3» spiegando che quell'uomo trovato senza vita alle porte di Milano, era morto per ...

New York - aereo in quarantena all’aeroporto JFK : bloccati passeggeri con tosse e febbre. Il personale sanitario a bordo : Un intero aereo è stato messo in quarantena sulla pista d’atterraggio a New York. Sembra infatti che alcuni passeggeri abbiano accusato forti malesseri – attacchi di tosse e febbre – a bordo del volo Emirates EK 203, proveniente da Dubai e atterrato all’aeroporto JFK alle 9.18 ora locale (le 15.18 in Italia), dopo una traversata di 14 ore. Mentre le prime notizie parlavano di un centinaio di persone (sulle 500 totali a ...