San Giovanni da Capestrano Santo del giorno | il 22 ottobre si celebra il patrono del

Vela – La Fraglia Riva vince il Trofeo Ezio Torboli : Mosè Bellomi e Giovanni San ti i vincitori di categoria : La Fraglia Vela Riva ha vinto il Trofeo Ezio Torboli : Mosè Bellomi e Giovanni Santi i vincitori per quanto riguarda le gare giovanili Tre giornate di sole e vento, programma pieno con 9 prove, colpo di scena negli juniores con il podio ribaltato nell’ultimo giorno e Trofeo conquistato grazie alle migliori posizioni dei primi due cadetti e primi due juniores dalla Fraglia Vela Riva : un lungo week end appassionante per il Trofeo Ezio Torboli ...

San Giovanni Rotondo - incidente sulla provinciale : mamma e figlia morte : Ennesima tragedia della strada in provincia di Foggia. Una madre e sua figlia di pochi mesi sono decedute in un incidente stradale avvenuto attorno alle 18 di oggi sulla sp 58, quella che da Manfredonia conduce a San Giovanni Rotondo. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di cittadine dell’Est. Tremendo il frontale tra una Fiat 16 e una vecchia Golf nella quale viaggiavano le vittime. In gravi condizioni un altro uomo, marito della donna, ...