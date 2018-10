Samsung Galaxy S10 tra batterie al grafene e dubbie specifiche tecniche

Almeno 3 novità con il Samsung Galaxy S9 post patch di ottobre : segnalazioni in Italia : Sta finalmente arrivando il momento dei Samsung Galaxy S9 no brand in commercio in Italia, Almeno per quanto riguarda la questione inerente la distribuzione dell'aggiornamento di ottobre. Dopo aver condiviso con voi alcune anticipazioni trapelate la scorsa settimana a proposito della patch in questione, grazie alle primissime apparizioni in giro per l'Europa, da oggi 23 ottobre possiamo parlare anche di distribuzione nel nostro Paese. Alcuni ...

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

Già il 7 novembre il Samsung Galaxy X pieghevole - galeotta la Developer Conference? : Il Samsung Galaxy X, ovvero il primo smartphone pieghevole sviluppato dal brand sudcoreano, potrebbe giungere ben prima del previsto. Più volte abbiamo indicato il mese di novembre come decisivo per il lancio del device e una conferma in tal senso, tra l'altro con una data specifica di riferimento, indirettamente è giunta dalla stessa azienda produttrice di smartphone che ha in programma tra circa due settimane un evento non di poca ...

Neanche i Samsung Galaxy S10 con processore Qualcomm utilizzeranno la scheda madre SLP : Secondo i media sudcoreani neppure il Samsung Galaxy del decennale riuscirà a far convogliare a nozze la scheda madre SLP e gli Snapdragon top di gamma L'articolo Neanche i Samsung Galaxy S10 con processore Qualcomm utilizzeranno la scheda madre SLP proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch può monitorare la fase REM anche senza la rilevazione continua del battito : Samsung ha deciso di lasciar scegliere i clienti, che possono decidere di inseguire la precisione o abbracciare un compromesso L'articolo Samsung Galaxy Watch può monitorare la fase REM anche senza la rilevazione continua del battito proviene da TuttoAndroid.

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Differiranno i Samsung Galaxy S10 Exynos da quelli Snapdragon : primi rumors : Potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra il Samsung Galaxy S10 in versione Exynos e quello equipaggiato con il SoC Snapdragon. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il prossimo top di gamma starebbe arrivando con una scheda SLP (Substrate Like PCB) molto all'avanguardia, ma solo per quanto riguarda le varianti mosse dal chipset proprietario (che sappiamo generalmente coincidere con i modelli commercializzati in Europa). Le ...

I Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di ottobre in Europa : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo update per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo I Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di ottobre in Europa proviene da TuttoAndroid.

Per il gaming il Samsung Galaxy esclusivo con GPU proprietaria nel 2019? Quanto ne sappiamo : Ancora un alone di mistero avvolge il prossimo Samsung Galaxy dedicato al mondo del gaming, dunque a tutti coloro che cercano in un device potenza e prestazioni per far girare i migliori titoli di gioco mobile per un'esperienza d'uso niente affatto dissimile da quella di una console. Eppure in queste ore si torna a parlare proprio di questo dispositivo e della sua configurazione hardware, in relazione alla prossima adozione di una GPU dedicata ...

Samsung Galaxy J7 (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 : Buone notizie per i possessori del Samsung Galaxy J7 (2016): il produttore coreano, infatti, ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento L'articolo Samsung Galaxy J7 (2016) si aggiorna ad Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

Quando Android Pie sui Samsung Galaxy : primissime indicazioni tempi aggiornamento : Finalmente il colosso di Seul ha deciso di divulgare le prime informazioni relative al rilascio della versione finale di Android 9.0 Pie a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy abilitati alla sua ricezione. A quanto pare, ci sarà da pazientare almeno fino all'inizio del prossimo anno, Quando, attraverso un post condiviso nell'ambito dell'applicazione 'Samsung+', il produttore asiatico ha fatto sapere darà il via alla distribuzione ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 : Tra le proprie feature lo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe vantare anche una modalità di registrazione video a 960 fps L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrà registrare video a 960 fps come il Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019 - la beta per Galaxy S9 è in arrivo : Samsung ha programmato l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i suoi device per l'inizio del prossimo anno, a breve verrà aperto il programma beta. L'articolo Samsung aggiornerà ad Android 9 Pie ad inizio 2019, la beta per Galaxy S9 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.