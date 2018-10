Sampdoria | Giampaolo soddisfatto

Diretta/ Sampdoria-Sassuolo (risultato finale 0-0) streaming video Sky. Giampaolo : "Partita a scacchi" : Diretta Sampdoria Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi, valida per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Sampdoria - Audero : 'Giampaolo mi piace molto; stile Juve? Sì - perchè...' : ... 'Sotto l'aspetto mediatico, fa piacere quando si parla di te in termini positivi, meno quando se ne parla in negativo' ha spiegato Audero a La Gazzetta dello Sport . 'Ma per quanto mi riguarda, non ...

Sampdoria - Giampaolo : “Sei squadre irraggiungibili in Serie A - lottiamo per il settimo posto” : “A mio avviso, in Serie A sei squadre sono fuori portata, quattro in Champions e due in Europa League. Resta il settimo posto che dà l’accesso ai preliminari di Europa League. Ci sono tante squadre che ambiscono a questo piazzamento, dal Torino alla Fiorentina e nel gruppo c’è anche la Sampdoria. E lo stesso Sassuolo“. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, in un’intervista al quotidiano Il Centro, ha ...

Sampdoria - Ferrero vuole blindare Giampaolo : Massimo Ferrero vuole blindare Marco Giampaolo. Il presidente della Sampdoria, secondo quanto riporta il quotidiano genovese “Il Secolo XIX”, avrebbe intenzione di prolungare il contratto del tecnico che è in scadenza nel 2020. Il quotidiano va oltre, sottolineando come tra la Sampdoria e Giampaolo la convivenza sia decisamente felice. I buoni risultati e la valorizzazione dei […] L'articolo Sampdoria, Ferrero vuole blindare ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Champions? La classifica dà morale. Su Zapata e Defrel...' : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta: 'È stata una partita difficilissima, in un campo ostico, contro un'Atalanta che ritengo sia forte. Il risultato è importante per noi, solitamente non parlo ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vittoria pesante su un campo ostico» : La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Sampdoria - parla Giampaolo : “favori arbitrali pro Atalanta? Ecco cosa dico” : Sampdoria, Marco Giampaolo sembra non temere alcun tipo di compensazione arbitrale in favore dell’Atalanta dopo il caos della scorsa giornata “Le convocazioni in nazionale sono una soddisfazione individuale per i calciatori, ma anche un orgoglio collettivo per il club. Il peso dei nazionali deve essere determinante per la crescita della squadra“. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo alla vigilia della ...

Serie A - Giampaolo : «Con l'Atalanta servirà la miglior Sampdoria» : GENOVA - "Le convocazioni in nazionale sono una soddisfazione individuale per i calciatori, ma anche un orgoglio collettivo per il club. Il peso dei nazionali deve essere determinante per la crescita ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Difficile da affrontare» : GENOVA - "L'ambiente non mi preoccupa: non temo nessun tipo di compensazione. Gli arbitri hanno un elevato livello di professionalità e confido in una direzione adeguata all'importanza della gara" . ...

Sampdoria - Giampaolo : “Dobbiamo fare attenzione all’Atalanta” : Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida contro l’Atalanta. Giampaolo ha parlato della trasferta di Bergamo: “L’ambiente domani non mi preoccupa: non credo alle compensazioni arbitrali e gli arbitri hanno un elevato livello di professionalità. La partita però di per sé è difficile: l’avversario è forte, ha […] L'articolo Sampdoria, ...

Sampdoria - Giampaolo 'bravi a rimontare' : ANSA, - GENOVA, 2 OTT - Una vittoria sofferta per la Sampdoria ed anche il tecnico Giampaolo è apparso stanco nel dopo gara seppur soddisfatto per i tre punti. "Avevo messo in conto qualche difficoltà ...

Sampdoria - Giampaolo “pungente” : bacchettati Quagliarella e Jankto : Quagliarella e Jankto sono stati i calciatori più chiacchierati del post partita in casa Sampdoria dopo l’incontro vinto con la Spal di Semplici Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha nuovamente strigliato Fabio Quagliarella. L’attaccante doriano, ancora una volta è uscito dal campo borbottando, scontento per la sostituzione decisa dal suo allenatore il quale ha rimarcato il fatto ai microfoni di Skysport: “Fabio è ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Quagliarella in Nazionale? Non mi sorprenderebbe» : Cronaca Numeri e statistiche Sampdoria Giampaolo spal Tutte le notizie di Sampdoria Per approfondire

Sampdoria-Spal 2-1 - Giampaolo : “Quagliarella in Nazionale - perché no?” : Sampdoria-Spal 2-1, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria in rimonta ottenuta dalla Sampdoria sulla Spal. Blucerchiati che dunque hanno dimostrato un grande carattere riuscendo a ribaltare un match che sembrava aver preso una piega davvero complicata. Marco Giampaolo, allenatore della squadra ligure, ha dunque espresso soddisfazione ai microfoni di “Sky Sport”: “Oggi contava trovare la […] L'articolo Sampdoria-Spal 2-1, ...