Samp-Sassuolo 0-0 | Giampaolo | ' Difesa solida | ora serve cinismo davanti'

Serie A - termina la nona giornata con un pareggio senza reti tra Sassuolo e Sampdoria. Juve ancora in testa nonostante il pareggio casalingo con il Genoa : Si chiude con uno 0-0 tra due delle rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A, il Sassuolo e la Sampdoria, la nona giornata di questa stagione, la prima dopo la recente sosta per le Nazionali. giornata che vede ancora in testa la Juventus nonostante il pareggio casalingo dei bianconeri contro il Genoa per 1-1 (al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Bessa, con Piatek a secco dopo essere andato a segno in tutti i match sinora ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Sampdoria-Sassuolo 0-0 - pareggio a reti bianche al Ferraris : Termina a reti bianche il match del “Luigi Ferraris” di Genova tra Sampdoria e Sassuolo, ultimo match valido per la nona giornata del campionato di Calcio di Serie A. Le due compagini, aderenti alle filosofie dei due allenatori, hanno giocato a viso aperto, costruendo diverse chance nel primo tempo ma non trovando la via della rete. Defrel, sulla sponda doriana, si è trovato in due occasioni in posizione favorevole per colpire mentre ...

Sampdoria-Sassuolo 0-0 - gli highlights - il video e i gol della partita. Termina a reti bianche il confronto di Marassi : Termina sullo 0-0 il confronto di Marassi tra Sampdoria e Sassuolo, Monday Night del nono turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Un match molto godibile in cui entrambe le compagini hanno cercato di superarsi creando diversi pericoli: Defrel solo davanti al portiere in due casi e il palo di Berardi. Confermate dunque le aspettative della vigilia, vista la filosofia di gioco simile dei due allenatori Giampaolo e De Zerbi. Di seguito ...

