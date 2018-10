Manovra - Salvini : Bruxelles attacca un popolo. Di Maio : «Non ci fermeremo» : 'Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità'. Così il ministro ...

Manovra - Salvini ad Affaritaliani "Indietro non si torna!". Di' la tua : "Diritto al lavoro, alla salute, allo studio, alla pensione, alla sicurezza: indietro non si torna! Confermiamo una Manovra economica fatta per gli Italiani, le critiche dei burocrati europei..." Segui su Affaritaliani.it

Manovra bocciata dall’Ue - Salvini : “Non stanno attaccando un governo - attaccano il popolo” : Arrivano le reazioni degli alleati di governo alla notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della Manovra di bilancio da parte dell'Ue. Matteo Salvini: "Fanno semplicemente irritare di più gli italiani, e poi ci si chiede come mai la popolarità della Ue è al minimo in Italia e in Europa".Continua a leggere

Manovra - Salvini : Ascoltiamo tutti - ma non togliamo un centesimo a italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini - VIMINALE DENUNCIA FRANCIA : “MIGRANTI MINORI RESPINTI IN ITALIA”/ Claviere - “Moscovici non dice nulla” : Il caso Claviere: SALVINI DENUNCIA, "la FRANCIA respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:36:00 GMT)

Manovra : Salvini - solo Parlamento italiano puo' modificarla non Ue : 'L'unico organismo che può migliorare la Manovra italiana e' il Parlamento italiano'. Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in visita istituzionale a Bucarest, rispondendo alle ...

Salvini attacca Moscovici : "Non sei scioccato per gli sconfinamenti?" : Matteo Salvini adesso risponde per le rime a Pierre Moscovici. Dopo lo scontro per il caso della mensa di Lodi per cui il Commissario agli Affari Europei si è detto 'scioccato' , arriva la dura ...

Manovra - Salvini avverte Bruxelles : “La Manovra non si tocca!” : Manovra – Salvini senza andare troppo per le lunghe avverte Bruxelles: “La Manovra non si tocca” Il titolare del Viminale manda un messaggio chiaro a Bruxelles: “No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro”. Poi il ministro degli Interni esplicita in modo chiaro la sua posizione: “Le proposte ...

Salvini replica all’Ue : “La legge di bilancio non si tocca - no a manovre lacrime e sangue” : "Stiamo rispondendo alla Commissione Ue e in termini garbati, dialoganti e costruttivi. Se ci sono proposte sono le benvenute ma è chiaro che la manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano. No, le manovre lacrime e sangue, spedite via fax da Bruxelles, che hanno massacrato gli italiani, con noi non funzionano. Non torniamo indietro di mezzo centimetro", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini.Continua a leggere

Italia non cambia linea su Claviere. Salvini - resta il presidio fisso : "In attesa di incontrare il mio collega francese, l'Italia non cambia linea: a Claviere presidio fisso di polizia e verifiche a tappeto sui respingimenti di Parigi degli ultimi mesi. L'aria è cambiata:...

Manovra - ‘dubbi’ Ue su lettera Tria/ Ultime notizie - Salvini-Di Maio a Moscovici : “Legge non si tocca” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Salvini - spero Lucano assolto - non martire : ANSA, - MILANO, 22 OTT - "Mi auguro che lo assolvano, ma non ne facciamo un martire". Così il ministro del'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul sindaco ...

Il prefetto Bontempi inviato da Salvini a Claviere : "Sconfinamenti gravi - sulla sovranità nazionale non si transige" : Il direttore centrale dell'Immigrazione sul "fronte caldo" delle Alpi: "Abbiamo preso molto sul serio gli atti della Francia, non sono scherzi goliardici ma troveremo risposte e soluzioni"

Salvini : non farò sgambetti per calcolo : 15.16 "Se ci sono proposte della Ue sono benvenute, ma la Manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano", dice il vicepremier Salvini. "No a manovre lacrime e sangue per conto di Bruxelles". "Con Di Maio non ho mai litigato.Ci vediamo a cena", spiega riferendosi alle tensioni dei giorni scorsi. "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo".Si dice "contento del ...