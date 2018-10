Salvini vittorioso in Trentino e Alto Adige prende in giro Renzi e la Boschi

blogitalia.news

(Di martedì 23 ottobre 2018)e sempre più apprezzato in Italia si toglie i sassolini dalle scarpe eine laMatteo, dopo il trionfo “eclatante per i risultati in” lancia una frecciatina all’ex premier del Pd Matteoe alla ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena. Anche se inizialmente aveva pregato i suoi fedelissimi a mantenere un basso profilo sulla vittoria, più tardi si è lasciato andare e ha consigliato, riporta il Corriere della Sera, “yogurt al miele e melissa pere gli amici del Pd, per digerire meglio le storiche sconfitte di Trento e Bolzano”, une fiero. A PROPOSITO DI: Rita Pavone confessa la sua ideologia politica: “Mi piace” FONTE: ...