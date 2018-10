Salvini | la legalità finisce dove ci sono gli amici?

huffingtonpost

(Di martedì 23 ottobre 2018) Il 5 settembre, a Milano, le forze dell'ordine hanno fatto sgomberare una palazzina di Alitalia. Il risultato della linea dura sulle occupazioni voluta daè stato sessanta famiglie finite per strada, compresi 25 bambini. Questa mattina gli agenti della Guardia di Finanza, su richiesta della Corte dei Conti, hanno tentato di entrare in una palazzina a Roma, anche questa occupata, per un sopralluogo. Ma questa volta gli agenti delle Fiamme Gialle nonriusciti nemmeno a entrare. Il motivo? A farli desistere sarebbero state le minacce degli occupanti abusivi, i militanti di Casapound.La differenza tra i diversi esiti dei due episodi salta agli occhi. E rischia di far nascere nei cittadini un dubbio molto pericoloso e angosciante. La legalità, principio che a detta diviene "prima di tutto", è applicato in modo uniforme e rigoroso o invece è ...