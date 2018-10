Salvini | grazie a forze dell’Ordine colpito altro clan | avanti così

Arresti per droga - Salvini : “Grazie polizia per aver catturato venditori di morte”. Ma uno di questi è esponente della Lega : “Grazie alla polizia, che sta catturando e togliendo dalle strade decine di venditori di morte“. Quando Matteo Salvini, commentando le ultime operazioni antidroga delle forze dell’ordine, si complimentava con gli agenti per gli Arresti di spacciatori e trafficanti evidentemente non sapeva che uno di quei “venditori di morte” faceva parte del suo partito. Anzi: era vicino a ricevere la nomina di referente della Lega ...

Lodi - i bimbi stranieri tornano in mensa grazie a una colletta. Salvini attacca Fico : In poche ore raccolti oltre 60 mila euro. Il ministro dell’Interno se la prende con il collega grillino che aveva auspicato delle scuse: «Faccia il presidente della Camera»

Media russo : Salvini come Falcone. Lui : 'grazie ma immeritato' : Mosca, 24 set., askanews, - Matteo Salvini come Giovanni Falcone. Il paragone è di un giornalista del Media russo basato in Crimea, Ukraina.ru, giunto a Roma per intervistare il vicepremier italiano e ...

Macerata - arrestato un ferito nel raid Luca Traini/ Gideon Azeke - spaccio e resistenza : Salvini "grazie Ps!' : Macerata, arrestato uno dei migranti feriti nel raid di Luca Traini: Gideon Azeke, nigeriano 27enne fermato per spaccio e resistenza. Salvini esulta.

Macerata - arrestato un ferito nel raid Luca Traini/ Gideon Azeke - spaccio e resistenza : Salvini “grazie Ps!" : Macerata, arrestato uno dei migranti feriti nel raid di Luca Traini: Gideon Azeke, nigeriano 27enne fermato per spaccio e resistenza ad agenti. Salvini esulta, "grazie Polizia di Stato!"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:02:00 GMT)

L'orgoglio di Renzi : 'Sbarchi diminuiti grazie a Minniti - non a Salvini' : Agenzia Vista, Piemonte VdA, 15 settembre 2018 Matteo Renzi dal palco della festa PD di Torino commenta la politica di gestione dei migranti del suo governo rispetto a quello attuale. Courtesy...

#complicediSalvini - boom su Twitter anche grazie ad alcuni account Usa - : L'hashtag è stato lanciato da Luca Morisi, stratega della comunicazione del vicepremier, dopo l'arrivo dell'avviso di garanzia sul caso della Diciotti. È rimasto tra le tendenze per tutta la notte, ...

Duemila tweet in piena notte (grazie a account pro-Trump) : così #complicediSalvini è ancora trending topic : L'analisi sui dati dell'hashtag sulla vicenda Diciotti. L'esperto: "Raramente un trend 'sopravvive' alla notte, ma in questo caso è successo"

Salvini : bastato mostrare taser per evitare rissa - grazie forze ordine : Roma – “Sperimentazione del taser, buona la prima! Ieri notte, nei dintorni della stazione centrale di Milano, le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per sedare una rissa tra tre persone. Una di loro era armata con un coltello: agli agenti e’ bastato mostrare il taser per bloccare i contendenti”. “Insomma, piu’ sicurezza e meno rischi. Complimenti e grazie alle forze dell’ordine! Avanti ...

Salvini : grazie Calabria per rilancio proposta videosorveglianza asili : Roma – “Ringrazio l’onorevole Annagrazia Calabria, che rilancia la proposta di introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio assistenziali. Tempo fa mi aveva gia’ consegnato una proposta, e ora siamo al lavoro per concretizzarla”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: grazie Calabria per rilancio proposta videosorveglianza asili proviene da ...

"Grazie a lei voto Lega". La Boldrini sbertucciata al corteo anti-Salvini : Il volto di Laura Boldrini è tra l"incredulo e il sorpreso. Pensa di avere di fronte un ammiratore, ma si sbaglia. L"intrepido "contestatore" ha un cellulare in mano e sta registrando un video che in breve tempo farà il giro dei social network. Ed è una presa in giro per l"ex presidente della Camera che sta infiammando i social network.Siamo in piazza San Babila a Milano. Qui si sono radunati i manifestanti contro l"incontro in prefettura tra ...

Salvini : 'Centomila tweet per l'hashtag #nessunotocchiSalvini. Grazie' : Matteo Salvini scrive su Twitter per ringraziare i suoi follower: 'Da ieri sera quasi 100 MILA tweet #nessunotocchiSalvini! Grazie, siete incredibili! Io non mollo, ve lo garantisco'. Lo scrive su ...

"Grazie eroi - lavorate senza sosta a Genova". Su Fb Salvini elogia i Vigili del Fuoco : "Altra notte di soccorsi e di ricerche. A Genova i Vigili del Fuoco stanno lavorando senza sosta per demolire e rimuovere le macerie. Grazie, eroi, siete l'orgoglio dell'Italia". Lo scrive sulla sua pagina di Facebook il vice-premier Matteo Salvini.In un colloquio con il Corriere della sera, il ministro dell'Interno si è espresso invece sulla proposta di revocare la concessione ad Autostrade dopo il crollo di Genova: "Stiamo lavorando con ...

Pedaggio gratis alle ambulanze - Sonia Viale : "Grazie a Rixi e Salvini per l'interessamento" : "Oggi, durante la visita presso l'Ospedale Policlinico San Martino, ho segnalato al ministro Salvini che, nonostante la tragedia accaduta a Genova, le pubbliche assistenze anche in questi giorni ...