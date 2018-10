Salvini si arrende ai grillini per salvare il dl Sicurezza : N essuna concessione ai mercati, nessuna correzione a tutela dei risparmiatori italiani, nessun taglio della spesa in deficit prevista dalla manovra. Il governo, il giorno dopo il taglio del rating da parte di Moody"s, tenta di percorrere la via della sola rassicurazione verbale, promettendo fedeltà all"Europa e all"euro e lanciando qualche segnale di distensione verso Bruxelles. Non sarà un"avventura, insomma, diventa la colonna sonora delle ...

Salvini incassa la sforbiciata degli emendamenti grillini al decreto sicurezza. E pubblica nuovo video di Claviere : In un video diffuso dal vicepremier, lo sconfinamento della polizia francese per riportare i migranti in Italia. 'Respinti perchè sprovvisti da documenti di viaggio' -

CONDONO - SCINTILLE DI MAIO-Salvini SUL DECRETO FISCALE/ Ultime notizie : M5s - 81 emendamenti al DL sicurezza : DECRETO FISCALE, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...

Vendetta M5s anti-Salvini : presentati 81 emendamenti al dl Sicurezza : La battaglia tra Lega e M5s ora si sposta sugli emendamenti. Dopo la bagarre sulla manina del dl Fiscale, adesso il nuovo pomo della discordia è il dl Sicurezza tanto caro a Matteo Salvini. Cosa è successo? A denunciarlo è lo stesso leader leghista nel corso di una diretta Facebook."Oggi scadeva il termine per gli emendamenti al decreto Salvini. Domanda: perché da M5s sono arrivati 81 emendamenti? 81 emendamenti, come se fossero una forza di ...

Il Servizio bilancio del Senato boccia il decreto Sicurezza di Salvini : Settimane a dare contro alla Ragioneria generale dello stato perché i “tecnici” facevano - come sempre - le pulci ai decreti prima di “bollinarli”. Ma alla fine, a tradire Matteo Salvini e il suo provvedimento-simbolo sulla Sicurezza è stato il Servizio bilancio del Senato. Il “fattaccio” è avvenu

Emma Bonino contro Matteo Salvini : 'Col suo decreto sicurezza in Italia ci saranno più irregolari' : L'ex ministro degli Esteri Emma Bonino non ha mai apprezzato il nuovo corso intrapreso sul fronte della gestione dell'emergenza immigrazione, che punterebbe ad aprire le porte delle strutture di ...

Decreto Sicurezza - Salvini pronto a far uscire soldi alle società di calcio : Decreto Sicurezza Salvini pronto a chiedere soldi alle società di calcio per la Sicurezza pubblica Messaggio di Matteo Salvini alle società di calcio. Commentando il Decreto Sicurezza attraverso una diretta su Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno ha annunciato una sua proposta: “Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell’ordine sono impegnate a gestire l’ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di ...

Salvini : pattuglioni di polizia sui treni. Club pagheranno per sicurezza negli stadi : 'Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque'. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ha ...

Salvini mostra il decreto Sicurezza firmato da Mattarella : "Ciapa lì e porta a cà" : Matteo Salvini esulta su Facebook con in mano il decreto Sicurezza appena firmato dal presidente Sergio Mattarella. "Dicevano che non ce l'avremmo fatta, ma dopo tante polemiche: ciapa lì e porta a cà"...

Salvini : "OBBLIGO DI CHIUSURA ALLE 21 PER NEGOZI ETNICI"/ Video - pronto il Decreto Sicurezza dopo imam espulso : SALVINI: "espulso imam: incitava al terrorismo islamico in Italia". Ultime notizie Viminale, il ministro dell'Interno esulta sui social network: lancia poi il Decreto Sicurezza

Dl sicurezza - Salvini : 'Chiusura alle 21 dei negozi etnici' - Confesercenti : 'No a norme discriminatorie' : ... perché blocca e ingessa il mondo del lavoro". Quanto ai tempi per andare in pensione con le nuove norme, Salvini non è stato netto: "Non so se parte il primo gennaio o il primo febbraio, ...