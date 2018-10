Sabina Guzzanti diventa per noi Virginia Raggi

vanityfair

: Sabina Guzzanti: «La prigione che ho voluto evitare» di @VanityFairIt - dncastelli : Sabina Guzzanti: «La prigione che ho voluto evitare» di @VanityFairIt - esse_sandra : RT @sabrimaggioni: Don Giorgio De Capitani:”Buttiamo fuori i leghisti dalle chiese”. Rossana Casale:”Voglio i figli di Salvini sulla Ong, s… - petardi86262320 : RT @VanityFairIt: «Amo essere chi voglio, inventare miscugli, cambiare aspetto, restare una cellula staminale a vita». La regista e attrice… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) La vita è fatta a circoli, arriverà sempre un giorno in cui ritornerai a un altro lontano, e chiuderai qualcosa di rimasto sospeso, incompiuto, interrotto. Perquel giorno è dietro l’angolo. Perché, presto, riprenderà in mano La tv delle ragazze, che nel 1988 le diede la notorietà da attrice e comica prima di Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano; prima di trasformarsi in Massimo D’Alema, Rita Levi Montalcini, Valeria Marini, Silvio Berlusconi, Moana Pozzi. Prossimo «bersaglio»? «Ho già in mente un esponente del governo, maschio: lo sto studiando e preparando per il programma». Nel frattempo, improvvisa per noi una: «Stiamo cercando di metterci in contatto in seduta spiritica con Gianroberto Casaleggio per cercare di capire che cosa avesse in mente quando mi voleva sindaco di Roma». L'articolo...