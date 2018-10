Sabbio Chiese | barista scopriva i Gratta e Vinci vincenti e li teneva per sé

Blastingnews

: Sabbio Chiese: Truffa del Gratta e Vinci, denunciato barista - infoitinterno : Sabbio Chiese: Truffa del Gratta e Vinci, denunciato barista - UgoBaroni : Trova un sistema per scoprire i 'Gratta&Vinci' vincenti: barista nei guai - SorgentePas002 : ecco perchè le persone non vincevano in tutta italia forse c'è il sistema per trovare il tesoro Trova un sistema p… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) A, in proa di Brescia, il titolare di un bar si era ingegnato ed aveva trovato il metodo per scovare ie tenerli per sé in modo da incassare le somme in un secondo momento: una vera miniera d'oro se solo non fosse stato scoperto. I clienti del posto lamentavano il fatto di non vincere mai nel bar in questione e non capivano il perché. Un signore molto attento, comprando un tagliando ha però scoperto il meccanismo utilizzato dale lo ha denunciato alla polizia diche ha avviato le indagini ed ha scoperto la verita' sulla vicenda. Il metodo utilizzato Per il titolare di un bar che vende anche sigarette e, scovare i biglietti fortunati non è stato per niente difficile. Ad alcuni sara' sicuramente capitato di vincere una determinata somma di denaro VIDEOcon un tagliando acquistato in un tabacchino o ...