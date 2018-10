Roman Reigns si ritira dal wrestling | è malato di leucemia

Wrestling - l'annuncio di Roman Reigns : "Mi ritiro - è tornata la leucemia" : Il campione universale ha parlato della sua malattia sul ring durante lo show Raw

WWE - Roman Reigns : 'La leucemia è tornata' : Tutto il mondo del pro wrestling, e non solo, si stringe intorno a Roman Reigns. L'ormai ex campione universale, nella puntata di Raw tenutasi la notte appena passata a Providence, ha aperto lo show presentandosi sullo stage in abiti borghesi. Che non fosse il solito Reigns si era subito capito appunto dalle vesti con cui si stava presentando al pubblico e dal viso, pallido, con gli occhi lucidi. Arrivato sul ring, il 33enne di origini samoane ...

"Batterò la leucemia e farò il mio ritorno". La confessione del campione di wrestling Roman Reigns : Un annuncio fatto durante la puntata di Raw: Roman Reigns ha la leucemia e per questo motivo ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring del wrestling.33 anni, statunitense di origini samoane e italiane (la madre è originaria di Vighizzolo), il suo vero nome è Leati Joseph Anoa'i. Nel corso della puntata, è salito sul palco senza l'abbigliamento da wrestler spiegando di dover rinunciare al titolo dell'Universal Championship, ...

WWE – L’annuncio shock di Roman Reigns : “la leucemia è tornata - lascio il Titolo Universale” [VIDEO] : Roman Reigns ha scioccato il WWE Universe nella scorsa puntata di Raw: il Campione Universale ha annunciato di dover nuovamente lottare contro la leucemia, motivo per il quale dovrà lasciare il suo Titolo La puntata di Monday Night Raw andata in onda la scorsa notte è destinata ad essere una fra le più toccanti mai andate in scena. Nessun booking particolare, nessuna kayfabe costruita ad arte per impressionare i fan, solo un breve ...

