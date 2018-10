Roman Reigns malato di leucemia | si ritira WWE Raw | il Campione Universal | devo lasciare

Wrestling - Roman Reigns si ritira a causa della leucemia : Il campione mondiale ha dovuto rendere vacante il suo titolo potersi focalizzare solo sulla malattia. Reigns , campione amatissimo da bambini e ragazzi, main eventer delle ultime quattro edizioni di Wrestlemania, era atteso in Italia per il tour della WWE che, il mese prossimo, toccherà Roma e Bologna.Continua a leggere

WWE – Roman Reigns annuncia di avere la leucemia : l’abbraccio con i wrestler nel backstage è commovente [VIDEO] : Nell’ultima puntata di Raw, Roman Reigns ha annuncia to di essere tornato a lottare contro la leucemia e di dover rinunciare al Titolo Univesale: l’abbraccio con le altre superstar WWE nel backstage è stato commovente Nel corso dell’ultima puntata di Raw, andata in onda nella notte di ieri, Roman Reigns ha scioccato l’intero WWE universe con un annuncio clamoroso: il Campione Universale ha svelato di essere tornato a ...

WWE – L’annuncio shock di Roman Reigns : “la leucemia è tornata - lascio il Titolo Universale” [VIDEO] : Roman Reigns ha scioccato il WWE Universe nella scorsa puntata di Raw: il Campione Universale ha annunciato di dover nuovamente lottare contro la leucemia, motivo per il quale dovrà lasciare il suo Titolo La puntata di Monday Night Raw andata in onda la scorsa notte è destinata ad essere una fra le più toccanti mai andate in scena. Nessun booking particolare, nessuna kayfabe costruita ad arte per impressionare i fan, solo un breve ...