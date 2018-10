Roma | scontri con i tifosi del CSKA Mosca | cede la scala mobile della stazione

Ultrà Romanista assolto per l'aggressione al tifoso irlandese durante Liverpool-Roma - condannato per gli scontri : Colpevole di aver provocato disordini violenti con un'altra trentina di tifosi romanisti, ma non di aver aggredito personalmente Sean Cox, fan irlandese del Liverpool ridotto in coma e tuttora semiparalizzato. Filippo Lombardi, 21enne ultrà della Roma, è stato condannato a tre anni di reclusione per i disordini del 24 aprile a margine della semifinale di Champion League Liverpool-Roma. È stato, però, assolto per ...

Scontri Liverpool - Romanista condannato : 21.47 Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è stato condannato a Liverpool a due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio inglese prima della semifinale di Champions. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox. I tafferugli furono ripresi in video. Sciusco era stato arrestato insieme al giovane Filippo Lombardi che dovrà ripondere di lesioni gravissime. Sciusco ha dimostrato di non ...

Champions : scontri a Liverpool - tifoso della Roma condannato a 2 anni e mezzo di carcere : Il tifoso della Roma Daniele Sciusco è stato condannato a Liverpool a due anni e mezzo di carcere per gli incidenti scoppiati vicino allo stadio della città inglese in occasione della semifinale di Champions League del 24 aprile. Ne danno notizia alcuni media locali. In quegli incidenti rimase gravemente ferito il tifoso irlandese Sean Cox anche se, ricordano il Daily Star, Sciusco non ebbe alcuna responsabilità diretta nel suo ferimento. ...

