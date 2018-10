Roma Metro Repubblica | cede scala mobile | amputata gamba ad un ferito

Roma - cede la scala mobile della metro : una ventina di feriti - coinvolti tifosi del Cska Mosca : Almeno venti feriti , uno in codice rosso, quasi tutti con lesioni alle gambe. È quanto accaduto a Roma , all’interno della stazione della metro politana di Repubblica, dove ha ceduto una scala mobile . A essere coinvolti nell’incidente sono stati i tifosi del Cska di Mosca , arrivati a Roma per la gara di Champions League contro la squadra di casa. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati proprio gli ultras a provocare la rottura: ...

Roma - sostanza urticante nella metro Passeggeri intossicati ma non gravi : Attimi di apprensione martedì pomeriggio nella fermata Spagna della metro A per alcuni malori a Passeggeri in uscita dal tunnel. In due almeno hanno lamentato dolore alla gola e bruciore agli occhi, ...