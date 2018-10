Roma mai così maltrattata Sabato in piazza per protestare e proporre

Roma - Pallotta : “mai parlato di Di Francesco” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne”: così il presidente della Roma, James Pallotta, sul profilo Twitter del club, a proposito di alcune indiscrezioni uscite subito dopo il ko casalingo contro la ...

Michele Bravi : "La canzone mai finita è diventata così il mio primo Romanzo" : Il cantante racconta il libro 'Nella vita degli altri' che esce oggi. 'Lo dedico all'empatia: in tutti quelli che incontriamo c'è un pezzo di noi' Intervista A 23 anni, Michele Bravi ha già vinto un'...

Scorsese e quel documentario mai girato con Fellini. Il regista conquista la Festa di Roma : Da "Mean Streets" a "Taxi Driver", da "Toro Scatenato"a "Quei bravi ragazzi" e "Casinò", da "Gangs of New York"a "The Departed", "The Wolf of Wall Street" e "Silence", compreso l'applauso finale di Robert De Niro: inizia con un'emozionante carrellata dei suoi film più conosciuti montati ad arte, "l'Incontro Ravvicinato" con Martin Scorsese (1942),star indiscussa di questa 13esima Festa del Cinema di Roma, con un Auditorium Parco ...

Di Maio trionfa al raduno M5s a Roma : 21.45 "Noi barbari? Hanno lasciato macerie". Così il sindaco della Capitale, Raggi, alla V convention del M5S, la prima da quando il Movimento è al governo. Al Circo Massimo, nella prima giornata della kermesse, che si conclude domani, il vicepremier Di Maio trionfa: "Tenere fede sui nostri valori".Poi,il ministro dell'Ambiente Costa sulla 'Terra dei fuochi':"Chi inquina paga,mannaia dello Stato deve cadere";il ministro dei Trasporti ...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

Rudi Garcia : 'Mai alla Lazio. Roma? La verità sul mio esonero. Su Strootman...' : Accettai due professionisti scelti dalla società che non venivano dal mondo del calcio: errore. Troppi infortuni, mi spiegarono. Ma mi sembra, e lo dico con sincero dispiacere, che a Trigoria il ...

Rudi Garcia : 'Non allenerei mai la Lazio - sono Romanista e lo sarò sempre' : Rudi Garcia , ex allenatore della Roma e tecnico del Marsiglia, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole sulla sfida di Europa League contro la Lazio tra 9 giorni: 'E' una partita speciale. Di sicuro intendo continuare la mia tradizione personale: per il Marsiglia sarebbe ...

All’Archivio di Stato di Roma in mostra il manoscritto della Guida dei Perplessi di Maimonide : In mostra, per la prima volta, una copia della Guida dei Perplessi di Maimonide, un manoscritto miniato del 1349 contenente una delle più pregevoli copie della traduzione dall’arabo all’ebraico dell'opera di uno dei più importanti pensatori della cultura ebraica. Il manoscritto il 22 ottobre verrà esposta all'Archivio di Stato di Roma.Continua a leggere

Pelonzi : progetto Stadio Roma non ci ha mai convinto : Roma – “Stadio della Roma: Frongia afferma ‘io direi che non ci siamo mai fermati… stanno arrivando delle novita” noi diciamo: ‘che questo progetto non ci ha mai convinto, va rifatto e che l’unica novita’ che abbiamo visto e’ il definanziamento del Ponte dei Congressi'”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Consiglio capitolino. L'articolo Pelonzi: progetto Stadio ...

Roma - le parole di Dzeko fanno scattare un campanello d’allarme : “tornare in Premier? Non si sa mai…” : L’attaccante bosniaco ha parlato di un suo eventuale ritorno in Premier League, non chiudendo definitivamente la porta Sta bene a Roma, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League. Edin Dzeko non nasconde la propria predilezione per il campionato inglese, nonostante stia benissimo con la maglia giallorossa addosso. Interrogato su un eventuale ritorno oltre Manica, il bosniaco non ha chiuso definitivamente la porta, ...

L'Europa tra passato e futuro : Il senso della scommessa - Romait - : ... sulla scia, di Umberto Eco, amiamo le liste, essa può essere condensata in una serie di passaggi fondamentali : età arcaica, Grecia classica, ellenismo, Roma repubblicana e imperiale, fine del mondo ...

Royal wedding 2 - Kate Middleton e William mai così Romantici : Gli sposi in carrozzaLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoIl primo bacio da marito e moglieLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di Eugenie di York: tutte le fotoLe nozze di ...

Studenti bruciano manichini di Salvini e Di Maio a Torino e abbattono muro di cartone con ministri a Roma - : Studenti nelle piazze delle città italiane assieme ai migranti per dire 'no' alla politica Lega-M5S e per il 'diritto allo studio e contro i tagli all'istruzione'. A Napoli denunciano una politica "di odio", a Roma, a via Marsala, abbattono un muro di cartone con le facce dei ministri e a Torino bruciano manichini raffiguranti i …

Roma - operai Fca su un tetto di piazza Barberini minacciano di buttarsi : 'Di Maio con chi stai?' : minacciano di buttarsi se il governo non interverrà sulla loro situazione. Due operai della Fca di Pomigliano d'Arco sono saliti sul tetto della sede del I municipio di Roma, in piazza Barberini, per ...