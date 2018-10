Roma | l' immondizia si porta al mercato

Morassut : Roma sommersa da immondizia - basta bugie da Raggi : Roma – “A Roma la situazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e’ ormai un’emergenza sotto gli occhi tutti, la citta’ e’ ormai sommersa e questo rappresenta un danno incredibile per l’immagine della Capitale e un pericolo per la salute pubblica”. Lo scrive in una nota il deputato e membro della Direzione Nazionale del Partiti Democratico, Roberto Morassut. “Questa mattina- ...

Roma : cassonetti tornano a riempirsi e immondizia prolifera nuovamente : Roma – Riecco i rifiuti in terra vicino ai cassonetti piu’ o meno pieni. Un film che Roma ha gia’ visto piu’ volte negli ultimi anni e’ che stavolta ha come causa la risoluzione anticipata dell’accordo tra Ama e la Cooperativa 29 giugno per la raccolta dei rifiuti dalle utenze non domestiche, cioe’ negozi, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere. Il mancato ritiro dei rifiuti, per un totale di ...

Cari Romani - siate felici - è l'immondizia a renderci uguali! : Devo essere sincero con tutti voi. Oggi posso dire di essere veramente felice! Non lo dico solo da cittadino (inteso come abitante di una città, proprio come il paesano lo è del paese, senza che vengano in mente altre associazioni politiche), ma soprattutto da cittadino romano. Cittadino cioè di questa stupenda e altrettanto bistrattata città che è Roma.Da qualche giorno, solo incredibilmente da qualche giorno, ...