Roma | hotel virtuale con Architects Party

Roma - in un casolare di campagna dipinti del XVII secolo rubati in un hotel in zona Parioli nel 2001 : I carabinieri della stazione di Zagarolo (Roma), insieme al personale della sezione antiquariato del Reparto operativo Tutela patrimonio culturale di Roma, ha trovato nei giorni scorsi in un casolare abbandonato, immerso in una fitta boscaglia di via Colle Gentile, quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo, del valore complessivo di circa 200.000 euro, raffiguranti scene religiose ed ancora in buono stato. I primi accertamenti hanno ...

Roma : Furti in hotel e supermarket - arrestato un 30enne : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Senegal, di 30 anni, con precedenti, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato e rapina. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un hotel di via Gregoriana, ha approfittato della momentanea assenza del portiere ed ha rubato lo smartphone, custodito dietro il bancone delle accettazioni ...

Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma : nessun ferito : Intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma in piazza di Spagna per l’Incendio divampato in una suite al 3° piano dell’hotel Spagna. Gli ospiti sono stati evacuati e all’arrivo dei pompieri si trovavano già all’esterno dell’edificio. Al momento non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma: nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - hotel Radisson Blu 'ha evaso la tassa di soggiorno : deve risarcire oltre 2 milioni' : L'ultimo sequestro è scattato dopo l'ispezione in uno degli hotel più lussuosi della Capitale: il Radisson Blu, in via Turati, 5 stelle vicino alla stazione Termini. La tassa di soggiorno pagata da ...

La casa di carta - terza stagione in arrivo. Tokyo : 'Sarà esplosiva'. E ricorda : 'Quando a Roma ero in hotel e...' : Sarà una terza stagione 'esplosiva' quella della serie tv cult spagnola ' La casa di carta '. Parola della sexy Tokyo , al secolo Ursula Corber , 29 anni, barcellonese, protagonista e narratrice della ...

Svaligiava le camere di hotel di tutta Europa - preso a Roma : Era specializzato nei furti in hotel di tutta Europa, ma i carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno interrotto la sua lunga carriera di ladro. In manette è finito un uomo di 41 anni, ...

Roma : Svaligiava hotel in tutta europa - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno interrotto la carriera di un ladro di 41 anni, originario del Sud Africa, specializzato nei furti in hotel di tutta europa. L’uomo, dopo l’ultimo colpo messo a segno in un hotel del quartiere Esquilino, dove era riuscito ad entrare nella stanza di un turista argentino e gli aveva rubato il portafogli, e’ stato bloccato da una pattuglia dell’Arma e trovato ...