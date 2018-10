Roma | Dzeko sfida il tabù Cska | 5 partite | 1 solo gol | inutile

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma - Di Francesco : 'Il rigore ci ha cambiato - non siamo riusciti a reagire. Dzeko? Non possiamo affidarci solo a lui' : Ricomincia nel modo peggiore possibile il campionato della Roma: all'Olimpico arriva una sconfitta dolorosa contro la Spal, capace ti tenere a secco i giallorossi e di segnare due gol, con Petagna , ...

Roma scarica dopo la sosta e Dzeko si inceppa di nuovo : bastano due Spallate e il crollo è clamoroso : La Roma subisce un clamoroso ko casalingo contro la Spal: le reti di Petagna e Bonifazi regalano 3 punti agli ospiti e fanno spuntare nuovamente i fantasmi della crisi che, prima della sosta, sembrava ormai essere un lontano ricordo dopo la sosta per le nazionali, che di norma dura una settimana ma per gli appassionati sembra lunga un secolo, la Serie A torna in campo per il 9° turno di campionato. Ad aprire le danze è Roma-Spal, incontro ...

Diretta/ Roma Spal (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Dzeko spreca il vantaggio : Diretta Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Olimpico per la nona giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Probabili formazioni / Roma Spal : Dzeko sfida Gomis! Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Roma Spal: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita, anticipo della 9^ giornata di Serie A (oggi 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:52:00 GMT)

Roma-Spal - le probabili formazioni : straordinari per Dzeko : Patrick Schick salta la partita Roma-Spal, in programma oggi alle 15 allo Stadio Olimpico. Il giocatore ceco della Roma è alle prese con un problema muscolare e il tecnico Eusebio Di Francesco ha preferito non convocarlo a scopo precauzionale in vista del match di Champions contro il Cska in programma martedì sera. Torna a disposizione […] L'articolo Roma-Spal, le probabili formazioni: straordinari per Dzeko proviene da Serie A News Calcio ...

La Roma sulle Spal di Dzeko : Il ciclo pesante comincia con una partita, in teoria, meno pesante. E all'Olimpico dove, sempre in teoria, la Roma ha il vantaggio di giocare davanti alla sua gente, quindi con un pizzico di vantaggio ...

Roma - la Premier spaventa i giallorossi : tre club su Dzeko : Sirene di mercato estere per Edin Dzeko. Precisamente l’interesse arriva, cosi come riporta il quotidiano sportivo inglese “The Mirror”, dalla Premier League. L’avvio di stagione scoppiettante dell’attaccante bosniaco, avrebbe quindi attirato l’attenzione di tre squadre del massimo campionato britannico. Già lo scorso gennaio il Chelsea provò a strappare l’attaccante bosniaco alla Roma, ma il termine ...

Roma - Dzeko : “Premier? No grazie - rimango” : Roma– Dopo un avvio di stagione non esaltante, Edin Dzeko si è ripreso la Roma nelle ultime due uscite prima della sosta per le nazionali. Il bomber bosniaco, in giallorosso, è reduce da una tripletta in Champions League e dal gol di Empoli, reti che lo hanno rinvigorito dopo il misero bottino di un gol […] L'articolo Roma, Dzeko: “Premier? No grazie, rimango” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, ...

Roma - le parole di Dzeko fanno scattare un campanello d’allarme : “tornare in Premier? Non si sa mai…” : L’attaccante bosniaco ha parlato di un suo eventuale ritorno in Premier League, non chiudendo definitivamente la porta Sta bene a Roma, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League. Edin Dzeko non nasconde la propria predilezione per il campionato inglese, nonostante stia benissimo con la maglia giallorossa addosso. Interrogato su un eventuale ritorno oltre Manica, il bosniaco non ha chiuso definitivamente la porta, ...

Dzeko : 'Tornare in Premier? Per il momento sono felice a Roma' : LONDRA, INGHILTERRA, - Certi treni passano una volta sola. Lo scorso gennaio Edin Dzeko è stato a un passo dal Chelsea ma alla fine è rimasto in giallorosso, con i Blues che hanno virato su Giroud . E ...

Roma - tutti i convocati delle nazionali. Under sfida Dzeko : Steven Nzonzi: "La quarta vittoria consecutiva ci dà fiducia. Merito anche delle parole di Di Francesco"

Roma - 12 in nazionale : c'è anche Kolarov. Dzeko - relax all'Oktoberfest : La Roma ha chiuso il ciclo prima della sosta per le nazionali con la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, che permetterà al club di vivere i 15 giorni di pausa con più serenità. ...