Roma | Di Francesco | “Con il Cska per ripartire | voglio un segnale importante”

Calciomercato Roma - Blanc per Di Francesco : le ultime : Come si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', però, attenzione alla ipotesi Blanc , che sta prendendo piede in uno scenario in cui la situazione dovesse precipitare. Monchi è ...

Roma-Cska - Di Francesco cambia registro : ROMA - Bastone più che carota. Di Francesco indossa di nuovo i panni del cattivo , si fa per dire, per cercare di risvegliare la squadra dopo il ko con la Spal. Stasera, infatti, arriva il Cska Mosca ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma-CSKA - Di Francesco ritrova De Rossi ma perde Pastore : “Serve ricostruire a livello mentale determinate cose più che lavorare fisicamente sulla partita”. E’ pronto a ripartire dopo il ko all’Olimpico contro la formazione ferrarese il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match di Champions che vede arrivare nella Capitale il Cska Mosca. “Gli alti e bassi sono la cosa che mi tormenta […] L'articolo Roma-CSKA, Di Francesco ritrova De Rossi ma ...

Roma - Pallotta : “Nessun confronto su Di Francesco dopo la sconfitta con la Spal” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne“. È la precisazione fornita via Twitter da James Pallotta, presidente della Roma, che smentisce dunque qualsiasi confronto sul futuro di Eusebio Di Francesco ...

Roma - Di Francesco : 'Dobbiamo rimettere la cattiveria in campo' : A volte a questa squadra manca l'equilibrio delle prestazioni, del mondo di stare in campo, che ci ha fatto prendere quei gol in più che pesano'. OBIETTIVO - 'Rischio di mollare in campionato? Ma ...

Roma - Di Francesco : 'Gli alti e bassi mi tormentano. I giovani devono prendere esempio da Fazio' : A noi manca l'equilibrio delle prestazioni, del mondo di stare in campo, che ci ha fatto perdere quei gol in più che pesano'. I giovani. 'Quando non fai giocare Luca Pellegrini, perché non lo fai ...

Roma - Di Francesco annuncia le condizioni degli infortunati in vista del match contro il Cska : La Roma è reduce dalla sconfitta pesante in campionato contro la Spal, che ha rimesso in discussione la situazione dei giallorossi al rientro della sosta. I risultati positivi ottenuti nel derby e in Champions contro il Plzen sono già stati dimenticati e adesso la squadra di Di Francesco non può più sbagliare: già da domani, quando all’Olimpico arriverà il Cska Mosca. Per l’occasione il tecnico ex Sassuolo dovrebbe ritrovare ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Roma - Di Francesco a rischio esonero : si scalda l’ipotetico sostituto : Di Francesco rischia l’esonero dal ruolo di allenatore della Roma, il tecnico giallorsso potrebbe “saltare” qualora il trend non cambiasse Roma, Di Francesco a rischio esonero. Dopo la sconfitta interna contro la Spal, il tecnico giallorosso ha tremato. Da più parti si parla di un possibile esonero di Di Francesco, ma per adesso non sarà così. Al tecnico verrà dato ancora un po’ di tempo, molto poco a dire il vero, ...

Roma - weekend nero ma col Cska Di Francesco ne ritroverà 3 : In una città che vive di derby permanenti e traslati, se possibile l'umore dei tifosi Romanisti - da ieri - è persino peggiorato. La Lazio infatti ha battuto il Parma e si è allontanata in classifica ...

Roma - ultimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Crisi Roma : ritiro scongiurato - ma Di Francesco ha 4 partite per convincere Pallotta : Dopo il ko casalingo con la Spal il clima in casa giallorossa è teso. Nel mirino anche Monchi per il mercato estivo