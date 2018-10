Roma | De Rossi sul momento dei giallorossi | “Cali di rendimento preoccupanti | dobbiamo

Pagelle Roma-Cska Mosca LIVE - voti Champions League in DIRETTA : El Shaarawy e Santon titolari. I giallorossi obbligati a vincere : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Cska Mosca, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi ...

Roma-Cska Mosca : la probabile formazione dei giallorossi - fuori Pastore [GALLERY] : 1/16 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni. Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...

Roma-CSKA - Di Francesco ritrova De Rossi ma perde Pastore : “Serve ricostruire a livello mentale determinate cose più che lavorare fisicamente sulla partita”. E’ pronto a ripartire dopo il ko all’Olimpico contro la formazione ferrarese il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match di Champions che vede arrivare nella Capitale il Cska Mosca. “Gli alti e bassi sono la cosa che mi tormenta […] L'articolo Roma-CSKA, Di Francesco ritrova De Rossi ma ...

Roma - Di Francesco può sorridere : tornano De Rossi - Kolarov e Manolas : I senatori, seppur claudicanti, ci sono e lottano insieme a noi. De Rossi, presente; Kolarov, presente. E presente anche Schick, miracolosamente ristabilitosi dopo il forfait improvviso dell'altro ...

Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo con Pepsy Romanoff (e Vinicio Marchioni?) : Giorni di riprese per Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo che arriverà in radio a metà novembre e che non ha ancora un titolo ufficiale. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà il singolo sulle emittenti tv musicali e che ancora una volta sarà diretto dall'amico Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. Ormai fidato collaboratore del Blasco, il regista di Torre Annunziata torna ...

Flash : il vasto temporale che ha colpito Roma verso Napoli - allerta in Campania nelle prossime ore : Il vasto fronte perturbato che ha colpito l'Italia centrale e in particolar modo il Lazio e Roma nelle ultime ore (guarda qui tutti i danni e le immagini impressionanti) continua la sua discesa verso...

Champions League - Roma : De Rossi - Kolarov e Schick recuperati per il CSKA : Il giorno dopo la brutta sconfitta casalinga con la Spal arrivano buone notizie dall'infermeria per Eusebio Di Francesco e la Roma . Il club giallorosso ha infatti recuperato Daniele De Rossi e ...

Roma - sconfitta che non cambia il giudizio sui giallorossi : squadra giovane e di talento : La 9^ giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Roma e Spal, il turno si è aperto con il botto e con il successo esterno della squadra di Semplici. Un risultato che può essere considerato assolutamente a sorpresa, la Roma può contare su una squadra nettamente più forte sul campo ma la partita di oggi è stata negativa. Difficile da capire i motivi della debacle ma la sconfitta di oggi non cambia assolutamente il giudizio sulla ...

La Spal manda ko la Roma : prima sconfitta dei giallorossi all’Olimpico : Grande Spal, piccola Roma. Alla ripresa dopo la sosta, i giallorossi tornano in crisi. Le tre vittorie consecutive avevano dato

Serie A - Roma - Spal 0-2 : Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi : Serie A, Roma Spal 0-2: Petagna e Bonifazi nel colpo estense che sorprende i giallorossi Roma Spal: cronaca e tabellino Dopo la sosta campionato, la Roma ospita allo stadio Olimpico la Spal in un periodo intenso che vede le squadre impegnate in Europa giocare ogni tre giorni. Dopo sette minuti, il ...

Roma-Spal 0-2 : Petagna e Bonifazi affondano i giallorossi : ROMA - La sosta fa male alla Roma , che crolla in casa con la Spal . La squadra di Semplici , dopo aver rimediato quattro sconfitte consecutive pur giocando bene, risorge all'Olimpico con i gol di ...

Highlights Roma-SPAL 0-2 - il VIDEO e le azioni salienti della partita : giallorossi affossati all’Olimpico da Petagna e Bonifazi : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. Ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione di Vanja Milinkovic-Savic. Roma ...