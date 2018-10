Roma | da domani prolungato orario bus Cecchignola fino alle 21

Roma - in città 1500 tifosi del Cska - allarme ultrà fino a domani : L'allarme è forte, con circa 1.500 tifosi del Cska Mosca a seguito dei russi, di cui molti considerati "pericolosi". Tanti degli ultrà del Cska sono già sbarcati ieri a Roma, altri lo faranno oggi, ...

Diretta Roma-CSKA Mosca in streaming e in tv : il match di domani verrà trasmesso su Sky : domani 23 ottobre alle ore 21:00, la Roma di Eusebio Di Francesco scendera' in campo allo Stadio Olimpico per sfidare il CSKA Mosca [VIDEO]. Il match sara' valido per la terza giornata della fase a giorni della Uefa Champions League. I giallorossi arrivano al match contro la squadra russa dopo aver battuto per 5-0 il Viktoria Plzen. Il CSKA, invece, è reduce dalla straordinaria vittoria casalinga ottenuta contro il Real Madrid, match terminato ...

Roma : dalle 14 di domani Unione Comitati Pdz in piazza Campidoglio : Roma – domani, dalle ore 14, l’Unione Comitati Pdz manifestera’ a Roma, in piazza del Campidoglio, contro la proposta di deliberazione 127/2018 sulla trasformazione e affrancazione nei Piani di zona della Capitale. Tra le ragioni della protesta il “vincolo perpetuo” del prezzo e la “soglia minima” di pagamento. L’Unione Comitati Pdz “invita tutti i cittadini a manifestare per una ...

Bombe d'acqua su Roma e Catania. Domani calo termico fino a 10 gradi : Dopo la bomba d'acqua abbattutasi sul catanese, un violento nubifragio investe Roma, mentre la protezione civile lancia l'allarme su Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Dopo le temperature miti della prima metà di ottobre, da Domani le temperature si abbasseranno di colpo, anche di 8-10 gradi. L'Italia registrerà un calo drastico dei valori medi con venti freddi che porteranno fino a 8-10 gradi i meno. ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi sarà un ottimo allenatore. Domani sono sarà convocato' : 'De Rossi Già fa il mio collaboratore. Daniele è un punto di riferimento per tanti ragazzi e lo deve essere anche in mezzo al campo. Avendo avuto un percorso calcistico importate può fare l'allentaore ...

Salvini : «Basta litigi - domani sarò a Roma per risolvere i problemi» : «Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi». Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

Salvini : domani a Roma - basta litigi : 11.16 "domani volo a Roma per risolvere i problemi. basta litigi". Così in una nota il vicepremier Salvini, dopo lo scontro nel governo su dl fiscale e condono. "Non ci sono problemi, la Lega non vuole far saltare questo governo". Il ministro M5S Toninelli:"Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore,domani massimo, e sicuramente risolveremo tutto. A me interessa che si trovi un accordo,che il dl fiscale torni a essere quello della prima ...