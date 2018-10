Roma-Cska | scontri fuori dall’Olimpico | accoltellato un tifoso russo

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - FOTO E VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 17 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Cede una scala mobile mentre passano tifosi del Cska - 24 feriti a Roma . Il video dell'incidente : (Articolo in aggiornamento) Una porzione di una scala mobile della stazione metro Repubblica della linea A a Roma ha ceduto causando il ferimento di 24 persone. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe stato determinato dalle intemperanze dei tifosi russi del Cska Mosca, diretti all'Olimpico per la partita di Champions League contro la Roma. Ma alcuni tifosi russi la smentiscono. Un giornalista sportivo russo ha ...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - IL VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 17 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

DIRETTA/ Roma Cska Mosca (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma - Cska Mosca , info streaming video e tv Sky: probabili formazioni , quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Roma - crolla scala mobile nella metro : feriti tifosi del Cska : Comincia assai male la serata di Champions League tra Roma e Cska . Ci sono almeno una ventina di feriti tra i tifosi russi al seguito della squadra moscovita, ma non solo per ragioni legate al ...

Pagelle Roma-Cska Mosca LIVE - voti Champions League in DIRETTA : El Shaarawy e Santon titolari. I giallorossi obbligati a vincere : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Roma-Cska Mosca, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi ...