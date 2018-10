Roma-Cska | crollo della metro | sale il numero dei feriti | amputata la gamba ad un tifoso

sportfair

(Di martedì 23 ottobre 2018)unaad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nellaRepubblicanon è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato daldi una scala mobile nella stazioneRepubblica. 20 igravi, rimasti incastrati tra le lamiere, ad uno dei tifosi del Cksa coinvolti è statauna: “Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto – racconta un testimone sotto choc al Messaggero – Non c’è stato tempo di mettersi in salvo”. Altri sono stati trasin ospedale in codice rosso. Sembra che la causa delsia stata dettata dai tifosi delche incautamente saltavano in massa sulla scala mobile. Ecco di seguito un video dell’accaduto, ripreso proprio da uno dei passanti sulla scala mobile opposta. >>>, cede scala: IL ...