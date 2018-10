Roma-Cska | cede scala della metro | 10 feriti gravi | tutti i dettagli VIDEO SHOCK

Roma - cede la scala mobile della metro : una ventina di feriti - coinvolti tifosi del Cska Mosca : Almeno venti feriti, uno in codice rosso, quasi tutti con lesioni alle gambe. È quanto accaduto a Roma, all’interno della stazione della metropolitana di Repubblica, dove ha ceduto una scala mobile. A essere coinvolti nell’incidente sono stati i tifosi del Cska di Mosca, arrivati a Roma per la gara di Champions League contro la squadra di casa. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati proprio gli ultras a provocare la rottura: ...

Roma-CSKA Mosca diretta LIVE : formazioni ufficiali - pagelle - tabellino - streaming : Roma-CSKA Mosca diretta LIVE – Torna la Champions ed è tempo di riscatto per la Roma che sfida questa sera il Cska Mosca. In campo torneranno Manolas e De Rossi, mentre non ci sarà Pastore che ha accusato un risentimento muscolare. Di Francesco non cambia modulo e punta sulla rivalsa dei suoi dopo la scoppola contro la Spal all’Olimpico. La squadra giallorossa non sta attraversando un momento entusiasmante ma ha tutte le qualità per ...

Roma-Cska Mosca - le formazioni ufficiali : Kolarov non recupera ecco Santon : Ripartire in Champions per dimenticare il campionato, ripartire con Roma-Cska Mosca. La Roma affronta all’Olimpico il Cska nel terzo turno di Champions League e vuole voltare pagina dopo il pesantissimo ko di sabato contro la Spal. “Abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere subito una partita importante per metterci alle spalle quello scivolone, […] L'articolo Roma-Cska Mosca, le formazioni ufficiali: Kolarov non ...

