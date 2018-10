Roma | crolla scala mobile nella stazione della metro | feriti gravi

Serie A - Roma-Spal 0-2 : blitz dei ferraresi - i giallorossi crollano all’Olimpico [GALLERY] : 1/53 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

La Lazio vince sul Genoa - la Roma crolla contro il Bologna e Piatek raggiunge Shevchenko : Nelle gare pomeridiane di domenica si sono affrontate: Lazio-Genoa , Bologna-Roma e Chievo-Udinese . Ecco cosa è accaduto. La cronaca di Lazio - Genova Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Genoa , la squadra della capitale è riuscita a vincere contro i rossoblu per 4-1 . Simone Inzaghi ha schierato a sopresa un 3-5-2: ...

La Roma crolla a Bologna Lazio sorride e piega il Genoa : La squadra di Filippo Inzaghi non aveva ancora segnato: lo fa contro gli uomini di Di Francesco (14 gol contro in 6 partite), che non vincono dalla prima giornata

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Ronaldo espulso - ma la Juve vince. Crolla la Roma a Madrid : Milano, 19 set., askanews, - Spagna dolceamara per le italiane della seconda giornata del primo turno. La Juventus, da molti data per favorita per la vittoria finale, passo 2-0 sul campo del Valencia, ...

Roma - crolla la base del monumento di Garibaldi al Gianicolo : 'Colpito da un fulmine' : Un altro crollo a Roma : una parte del basamento del monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo si è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un fulmine . Sul posto polizia e ...

FULMINE COLPISCE STATUA GARIBALDI : CROLLA PEZZO/ Video - Roma ultime notizie : “Si valuta stabilità cavallo” : Roma, STATUA Giuseppe GARIBALDI colpita da un FULMINE. Video ultime notizie, CROLLA parte del basamento, fortunatamente non si sono verificati feriti ne gravi danni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Roma - crolla parte del monumento di Garibaldi al Gianicolo : «Colpito da un fulmine» : Un altro crollo a Roma: una parte del basamento del monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo si è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un fulmine. Sul posto polizia...

Roma - statua Giuseppe Garibaldi colpita da un fulmine/ Video ultime notizie - crolla parte del basamento : Roma, statua Giuseppe Garibaldi colpita da un fulmine. Video ultime notizie, crolla parte del basamento, fortunatamente non si sono verificati feriti ne gravi danni(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Roma - crolla parte del monumento di Garibaldi al Gianicolo : 'Colpito da un fulmine' : Un altro crollo a Roma : una parte del basamento del monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo si è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un fulmine . Sul posto polizia e ...

Roma - esplosione nella villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...

Roma - esplode una villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...

Esplosione fa crollare villino sul litorale Romano - un morto a Santa Marinella : Un villino di due piani nel Comune di Santa Marinella , Roma, è crollato in seguito ad una forte Esplosione. I Vigili del fuoco della capitale, al lavoro dalla notte, hanno estratto dalle macerie il ...

Roma - crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere : Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere Ecco le impressionanti immagini del tetto crollato della chiesa… L'articolo Roma, crollato il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere proviene da Essere-Informati.it.