Roma | crolla scala mobile nella metro | 24 feriti | tifosi Cska gravi ' Saltavano | poi il

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - FOTO E VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 24 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Roma - crolla scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con un piede ...