Roma | crolla scala mobile nella metro 24 feriti | gravi alcuni tifosi del Cska ' Saltavano

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - FOTO E VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 24 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Roma - crolla scala mobile nella metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crolla ta nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con un piede ...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - FOTO E VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 17 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - IL VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . Sono 17 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

Roma - crolla scala mobile nella metro : feriti tifosi del Cska : Comincia assai male la serata di Champions League tra Roma e Cska . Ci sono almeno una ventina di feriti tra i tifosi russi al seguito della squadra moscovita, ma non solo per ragioni legate al ...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 17 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA. Sei sono ancora sotto la metro - IL VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma . sono 17 i feriti : uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

È crollata una scala mobile nella metro di Roma : Alla fermata Repubblica, in centro: ci sono 20 feriti, uno in gravi condizioni The post È crollata una scala mobile nella metro di Roma appeared first on Il Post.