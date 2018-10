Roma | crolla scala mobile in stazione metro | ci sono feriti gravissimi Le ultimissime

È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma - secondo il Messaggero ci sono diversi feriti : È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, nel centro della città. Le informazioni sono ancora molto confuse, ma sembra che nel crollo siano state ferite alcune persone: il Messaggero scrive di «feriti gravissimi», Repubblica scrive The post È crollata una scala mobile nella fermata della metro Repubblica a Roma, secondo il Messaggero ci sono diversi feriti appeared first on Il Post.

Serie A - Roma-Spal 0-2 : blitz dei ferraresi - i giallorossi crollano all’Olimpico [GALLERY] : 1/53 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

La Lazio vince sul Genoa - la Roma crolla contro il Bologna e Piatek raggiunge Shevchenko : Nelle gare pomeridiane di domenica si sono affrontate: Lazio-Genoa , Bologna-Roma e Chievo-Udinese . Ecco cosa è accaduto. La cronaca di Lazio - Genova Per quanto riguarda la gara tra Lazio e Genoa , la squadra della capitale è riuscita a vincere contro i rossoblu per 4-1 . Simone Inzaghi ha schierato a sopresa un 3-5-2: ...

La Roma crolla a Bologna Lazio sorride e piega il Genoa : La squadra di Filippo Inzaghi non aveva ancora segnato: lo fa contro gli uomini di Di Francesco (14 gol contro in 6 partite), che non vincono dalla prima giornata

Serie A - quinta giornata : i risultati delle partite del pomeriggio e la classifica. Crolla la Roma a Bologna - Lazio a valanga : Si sono disputate tre partite nel pomeriggio della Serie A 2018-2019 giunta alla quinta giornata in attesa che il Milan sfidi l’Atalanta alle ore 18.00 e che la Juventus scenda in campo a Frosinone nel posticipo serale. La Roma non riesce più a rialzarsi ed è stata travolta dal Bologna per 2-0 incappando così nella seconda sconfitta in campionato. I felsinei fanno festa grazie alle reti di Mattiello (al 36′ fa partire un destro ...

Ronaldo espulso - ma la Juve vince. Crolla la Roma a Madrid : Milano, 19 set., askanews, - Spagna dolceamara per le italiane della seconda giornata del primo turno. La Juventus, da molti data per favorita per la vittoria finale, passo 2-0 sul campo del Valencia, ...

Roma - crolla la base del monumento di Garibaldi al Gianicolo : 'Colpito da un fulmine' : Un altro crollo a Roma : una parte del basamento del monumento a Giuseppe Garibaldi al Gianicolo si è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un fulmine . Sul posto polizia e ...

Roma - esplosione nella villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...