Roma | città nel caos dopo il crollo di una scala mobile nella metro | furiosi scontri | un

Tagliaventi : Roma città speciale - ma servono idee per cambio rotta : Roma – “Roma e’ una citta’ speciale, con futuro a tratti tumultuoso, ma non mancano energie e idee. Quello che a volte manca sono i luoghi: bisogna cominciare a trovare luoghi dove poter mettere energia e idee al servizio di un cambio di prospettiva e la Camera di commercio da’ la sua piena disponibilita’”. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, durante la ...

Azzola : a Roma manca strategia di governo della città : Roma – “Bisogna immaginare di avere una logica conseguenza tra la previsione del futuro e quello che facciamo oggi. Il limite grosso e’ che oggi c’e’ un’assenza di strategia del governo della citta’ che e’ sempre piu’ preoccupante e sta paralizzando Roma”. Lo ha detto Michele Azzola, segretario generale Roma e Lazio, intervenuto al Tempio di Adriano per la presentazione della ricerca ...

Roma - in città 1500 tifosi del Cska - allarme ultrà fino a domani : L'allarme è forte, con circa 1.500 tifosi del Cska Mosca a seguito dei russi, di cui molti considerati "pericolosi". Tanti degli ultrà del Cska sono già sbarcati ieri a Roma, altri lo faranno oggi, ...

Aborto - «Roma città della vita» : polemica sulla mozione di FdI : Porta la firma di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni la mozione a tema Aborto e 194 che, pur non essendo ancora stata discussa in consiglio comunale a Roma, sta già destando polemiche nella Capitale. ...

Roma imbiancata dalla grandine - disagi e allagamenti in tutta la città : Strade, negozi e abitazioni allagate, stazioni della metro chiuse e un paesaggio surreale con le vie imbiancate dalla grandine (guarda le foto).È l"effetto della bomba d"acqua che si è abbattuta ieri sulla Capitale attorno alle 19.30. I primi interventi della polizia locale sono scattati già alle 21, con gli allagamenti che si sono registrati immediatamente nella zona nord ed est della città. Ad essere colpito, in particolare, come ha riferito ...

Roma. Online il questionario per progettare la Casa Digitale del cittadino : Sarà possibile collaborare fino al 9 novembre con l’Amministrazione alla progettazione della “Casa Digitale del cittadino”. Sarà il canale unico

Temporale Roma : strade allagate e grandinata intensa in città. Chiuse 6 stazioni della metro : Quattro stazioni della metro Chiuse sulla linea A e una sulla B. Tram interrotti a largo Preneste. La stazione Euclide sulla Roma Viterbo chiusa per un'ora. E ancora: allagamenti segnalati alla ...

Roma - la città è invasa anche dai rifiuti abusivi dei Comuni confinanti : Roma invasa, anche, dai rifiuti abusivi. È la denuncia del direttore esecutivo dell"Ama Massimo Bagatti. Il quantitativo di immondizia scaricata nei cassonetti delle vie consolari dai residenti dei Comuni limitrofi, infatti, corrisponde a quella prodotta da città come Messina o Verona."Ci sono anche ditte ed aziende di città vicine che dovrebbero smaltire secondo la legge sui rifiuti speciali e, invece, utilizzano il nostro territorio per ...

Bordoni : degrado Roma non riguarda più solo cittadini ma anche estero : Roma – “Il degrado di Roma non e’ un argomento che riguarda solo i Romani ma e’ seguito con attenzione anche all’estero. I principali giornali inglesi come il Telegraph, il Times e The Guardian hanno oggi ospitato nelle loro pagine un corposo reportage sull’argomento corredato da link a cui far riferimento. L’occasione ai giornali e’ stata data dall’annuncio di una manifestazione di protesta ...

"Che vergogna via Roma senza luci : un danno enorme per tutta la città" : 'È una vergogna': ai commercianti non piace la prospettiva di un Natale senza le luci d'Artista in via Roma. È la prima volta in 21 anni, da quando è nato il progetto. 'Sarà triste, quelle luminarie ...

Animali fantastici fan event : accendi la magia a Milano - Roma - Napoli e in altre 6 città italiane : Roma, Milano, Napoli, Lucca, Torino, Firenze, Genova, Bergamo e Perugia: 9 città per nove bacchette giganti e un fan event che il 3 novembre anticipa l’uscita nelle sale italiane di Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald A Milano, in piazza Cadorna, sarà protagonista la bacchetta di Albus Silente; a Roma l’appuntamento è fissato in via del Corso (Largo dei Lombardi) con la bacchetta di Gellert Grindelwald; a Napoli la bacchetta di ...

Videocittà : l’altra “Festa di Roma” tra cinema - arte - moda : 114 eventi in dieci giorni (19-28 ottobre), 45 masterclass a cui parteciperanno noti premi Oscar (Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Ennio Morricone, Gianni Quaranta, Pierre Bismuth, Gabriella Pescucci, Allah Rakha Rahman), 1400 studenti attivi e oltre 200 guest star italiane e internazionali. Questi sono i numeri di Videcittà, la rassegna culturale diffusa a Roma, voluta da Francesco Rutelli (presidente Anica). Una Festa nella che attraversa ...

La classifica delle città e delle regioni più care d'Italia. Trentino - Emilia Romagna e Liguria le regioni più care : ...64 2,86 3,10 0,2 Servizi sanitari e spese per la salute 2,95 3,19 3,27 0,2 Trasporti 142,92 217,34 201,82 4,1 Comunicazioni -26,75 -35,30 -32,51 -3,5 Ricreazione, spettacoli e cultura 3,11 4,78 3,88 ...

INFLUENZA - ALLARME NELLE GRANDI CITTÀ / Italia - nuova campagna di vaccinazione al via in Emilia Romagna : Arriva un'ondata di INFLUENZA in Italia: le Ausl si muovono per i vaccini. Ecco come combattere il virus e cosa fare nel caso di contagio. Parte la fase di monitoraggio dei ceppi virali.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 19:00:00 GMT)