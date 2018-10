Roma | cede la scala mobile della metro | una ventina di feriti | coinvolti tifosi del Cska

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018) Almeno venti, uno in codice rosso, quasi tutti con lesioni alle gambe. È quanto accaduto a, all’internostazionepolitana di Repubblica, dove ha ceduto una. A esserenell’incidente sono stati ideldi Mosca, arrivati aper la gara di Champions League contro la squadra di casa. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati proprio gli ultras a provocare la rottura: diretti allo stadio Olimpico per assistere al match, i supporters – secondo alcuni testimoni visibilmente ubriachi – hanno iniziato a intonare cori e a saltare sulla. Che a un certo punto ha ceduto. La stazioneè stata chiusa, i treni continuano a transitare senza fermarsi. Secondo quanto comunicato dalla Prefettura alla Protezione Civile, degli altri 19, quasi tutti russi, 8 sono in codice giallo e 11 ...