Roma | cede la scala mobile della metro | una decina di feriti

Cede la scala mobile nella metro di Roma : La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si siano verificati degli incidenti che avrebbero coinvolto i tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. Sarebbe stata una scala mobile a Cedere nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Secondo alcune voci, sarebbero stati i tifosi a provocare il ...

Cede una scala mobile : dieci feriti gravi nella metropolitana di Roma : Una scala mobile è crollata nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma provocando il ferimento in modo grave di almeno 10 persone. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto anche un gruppo di tifosi del Cska di Mosca arrivati nella capitale per assistere alla partita di Champions League. Secondo alcuni testimoni a provo...

Roma : cede la scala mobile della stazione Repubblica. Almeno una decina di feriti : I tifosi del CSKA Mosca avrebbero creato dei disordini alla stazione Repubblica della metro di Roma, che è stata chiusa. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si siano verificati degli...

"Deviazione senza precedenti nella storia". Moscovici porta a Roma la lettera Ue - la bocciatura è senza sconti. Martedì il verdetto finale : La conferenza stampa al Tesoro sta per iniziare. I flash dei fotografi si susseguono in modo incessante: è il momento dell'entrata di Giovanni Tria e di Pierre Moscovici. Il commissario europeo agli Affari economici, che pochi minuti prima ha consegnato al ministro dell'Economia una lettera impietosa sulla manovra, si posiziona sul podio di sinistra. Dietro c'è la bandiera italiana. Un errore, e infatti un membro dello staff del ...

Raggi concede selfie sul red carpet della Festa di Roma : Roma,, askanews, - Tailleur nero per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all'inaugurazione della 13esima edizione della Festa del cinema di Roma. Sul tappeto rosso la prima cittadina della ...

Tutto risultati : A2 donne - l'InfinityBio batte Roma. In B la Rekico concede il bis : Gardini 2001 Fusignano- Party & Sport Ozzano 58-41, Medicina Basket- Faenza Basket Project 57-65 , Massa Basket 2010 -289 Academy Budrio 90-80, Pgs Bellaria Bologna-Bologna Airlines Castenaso , ...

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Diretta/ Real Madrid Roma streaming video Rai : probabili formazioni - precedenti e quote (Champions League) : Diretta Real Madrid Roma streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo G di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:10:00 GMT)