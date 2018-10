Roma | barriere di cemento e rete intorno al Baobab | “Così difficile portare pasti a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 ottobre 2018)diarmato e unadi oltre 3 metri. Lavori in corso a Piazzale Maslax a, lì dove sorge il presidio informale delExperience che accoglie migranti, transitanti e non solo. In questo periodo ci sono, secondo i volontari, oltre 200 persone. “Ci stanno chiudendo in gabbia”, dice Roberto Viviani del, acqua, o “anche far entrare un’ambulanza”, aggiunge Tania, medico di “Diritti al Cuore”. E si teme lo sgombero. “La delimitazione serve a perimetrare un’area di cantiere più estesa rispetto a quella attualmente occupata dal presidio”, spiega a ilfattoquotidiano.it RFI, gruppo Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area. “Nell’area sarà realizzato un parco pubblico, come previsto dagli accordi sottoscritti conCapitale nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana dell’area della stazione ...