ilfattoquotidiano

: Roma, 16enne trovata morta in uno stabile occupato da spacciatori: “Cercava il tablet che le avevano rubato” - fattoquotidiano : Roma, 16enne trovata morta in uno stabile occupato da spacciatori: “Cercava il tablet che le avevano rubato” - fattoquotidiano : Roma, 16enne trovata morta: “Droga nel sangue. Violentata da più uomini” - PletStefano : RT @LaValigiaDiAnna: #roma 16 enne trovata morta in 1 stabile occupato da #immigrati. Ancora una volta una ragazza una minorenne (nessun #m… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Desirée, ladi Cisterna di Latinanella notte tra venerdì e sabato in un palazzo abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo, è statada un gruppo. L’autopsia, effettuata sul corpo, ha rivelato anche la presenza di sostanze stupefacenti nel. Proseguono senza sosta le indagini, coordinate dalla procura di, per identificare i reponsabili. Più uomini. Quando il cadavere era stato trovato, senza indumenti, si era parlato una donna di circa 30 anni: ma nessun segno di violenza. Invece sul corpo i segni c’erano eccome. Gli agenti della Mobile hanno raccolto già alcune testimonianze, anche se il lavoro dei detective per stabilire cosa sia avvenuto è ancora in corso. Tra i testimoni anche un cittadino un senegalese che al programma di Rai1 Storie Italiane ha dichiarato di avere assistito alla violenza: “Io c’ero. L’hanno ...