Rolls Royce cerca a Napoli i nuovi manager

Brumotti combina guai : salti acrobatici su una Rolls-Royce da 300mila euro [VIDEO] : Il noto personaggio televisivo e campione di Bike trial è il protagonista di uno sconcertante filmato non adatto agli amanti di auto deboli di cuore Il conduttore televisivo e campione di bike trial Vittorio Brumotti ne ha combinata un’altra delle sue, documentando l’impresa con un incredibile video postato in rete dallo stesso atleta. Nel filmato che vi proponiamo si vede Brumotti in sella alla sua bici saltare su una Rolls-Royce Phantom ...

Strapazzare in off-road Rolls-Royce Cullinan non è 'reato' : ...ruote e sulla carrozzeria è un'azione di lesa maestà? Se lo sono chiesti molti giornalisti chiamati dalla Casa di Goodwood nello Stato nordamericano dello Wyoming per provare proprio il primo sport ...

Rolls-Royce - Con 200 assunzioni - supererà quota 2.000 per la prima volta : La Rolls-Royce sta reclutando personale per un totale di 200 nuove posizioni, tutte basate nello stabilimento di Goodwood, nel West Sussex. I nuovi ruoli porteranno la forza lavoro totale a oltre 2.000 per la prima volta, un aumento di sei volte rispetto al numero di dipendenti all'epoca dell'apertura dell'impianto, nel 2003. I posti da ricoprire sono in tutte le aree di produzione qualificate, tra cui lavorazione del legno, pelle, ...

Crolla a Londra Rolls-Royce Holdings : Aggressivo ribasso per Rolls-Royce Holdings , che passa di mano in perdita del 2,46%. L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del ...

Perché Airbus - Leonardo-Finmeccanica e Rolls-Royce temono un'hard Brexit : L'articolo di Angela Zoppo, giornalista di Mf/Milano finanza, sull'analisi di Moody's sui contraccolpi per aerospazio e difesa se Regno Unito e Ue non troveranno un accordo sulla Brexit Airbus, ...

Rolls-Royce Cullinan by Klassen : il nobile SUV si trasforma in una incredibile limousine blindata [FOTO] : Il lussuoso SUV britannico è stata trasformata in una limousine lunga oltre sei metri in grado di resistere ad ogni tipo di attacco La Rolls-Royce Cullinan è il SUV più costoso, lussuoso e potente di sempre, come sottolinea il suo prezzo di listino che parte dall’astronomica cifra di circa 275.000 euro e il suo potente V12 da 6,75 litri sovralimentato, in grado di sprigionare la bellezza di 571 CV e 850 Nm di coppia massima. Per la ...

Rolls-Royce Cullinan by Klassen : il nobile SUV si trasforma in limousine blindata [FOTO] : Il lussuoso SUV britannico è stata trasformata in una limousine lunga oltre sei metri in grado di resistere ad ogni tipo di attacco La Rolls-Royce Cullinan è il SUV più costoso, lussuoso e potente di sempre, come sottolinea il suo prezzo di listino che parte dall’astronomica cifra di circa 275.000 euro e il suo potente V12 da 6,75 litri sovralimentato, in grado di sprigionare la bellezza di 571 CV e 850 Nm di coppia massima. Per la ...

Londra : brillante l'andamento di Rolls-Royce Holdings : Bene Rolls-Royce Holdings , con un rialzo dell'1,95%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Rolls-Royce Holdings ...

In vendita a prezzo da saldo la Rolls Royce cabriolet di Cassius Clay" : Potrebbe essere il colpo del Knockout del mondo del collezionismo: portarsi a casa per 40 mila dollari - tanto è valutata da Bonhams - la Rolls Royce cabriolet di Cassius Clay, il leggendario Muhammad Ali. Una macchina rara e amatissima dal ...

Londra : rosso per Rolls-Royce Holdings : Composto ribasso per Rolls-Royce Holdings , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Mare e lusso senza freni : Rolls-Royce sfreccia sull’acqua [FOTO] : Il veloce motoscafo firmato Aeroboat sposa il lusso e l’opulenza del nobile marchio Rolls-Royce Il Rolls-Royce S6 Aeroboat è probabilmente uno dei motoscafi più lussuosi ed opulenti presenti sul mercato. Il natante unisce l’esperienza dell’azienda Aeroboat nel campo degli yacht con la ricercatezza e la raffinatezza del marchio britannico Rolls-Royce, celebre per le sue auto estremamente esclusive. Questo yacht sfoggia un’aerodinamica ...

Rolls-Royce Phantom - il lusso della riservatezza. Arriva la Privacy Suite – FOTO : Quanta discrezione c’è nel viaggiare a bordo di una Rolls-Royce? Poca, anzi, pochissima. Nell’esclusiva Phantom a passo lungo, poi, è ancora più difficile passare inosservati, viste le dimensioni e la regale presenza stradale. Ma c’è un dettaglio, in realtà, che può rendere questa lussuosa nave da crociera su quattro ruote ancora più esclusiva (nel caso tutto il resto non bastasse): la possibilità di avere una zona ...

Rolls Royce Dawn : le incredibili caratteristiche del modello consegnato al vice-presidente di Google [FOTO] : Benjamin Treynor Sloss ha ricevuto l’esclusiva convertibile britannica direttamente dal numero uno della Rolls Royce Benjamin Treynor Sloss, uno dei vice presidenti di Google, è anche un grandissimo appassionato di auto, nel suo garage trovano infatti posto bolidi del calibro di McLaren P1, Pagani Huayra, Porsche 918 Spyder, e le Ferrari 599 GTO, LaFerrari, LaFerrari Aperta, 458 Challenge, 599XX e FXX-K. Alcune delle auto elencate sono ...

Rolls-Royce - Tutte le Bespoke della Monterey Car Week : Non solo la Monterey Car Week ospiterà la première americana della nuova Rolls-Royce Cullinan, ma sarà anche l'occasione per portare al debutto i nuovi progetti curati dal reparto Bespoke. Per presentare al pubblico californiano la nuova Suv a dodici cilindri, la Casa di Goodwood la esporrà in quattro differenti versioni, Tutte personalizzate. Un modello avrà una carrozzeria Iguazu Blue e interni Charles Blue con dettagli Scivaro Grey, mentre ...